Ребенок и маска: инструкция по применению

Маски стали необходимостью, но как это объяснить ребенку? В таком деле точно не нужно спешить. Лучше тщательно изучить доступную информацию и иметь в запасе немного времени на подготовку. Своими лайфхаками делится журналист и мама Евгения Артамонова.



Первый раз мы с мужем и полуторагодовалым сыном столкнулись с необходимостью находиться в общественных местах в масках в этом феврале в Азии во время запланированного отпуска в Таиланде. Тогда сообщения о коронавирусе еще не были такими устрашающими, самолеты летали, а туристы относительно спокойно путешествовали.



Надо отдать должное азиатам: они начали реагировать на стекающиеся со всего света новости очень оперативно. Повсюду уже тогда появлялись флакончики с санитайзерами, в аэропортах в массовом порядке стали измерять температуру, а на улицах с каждым днем появлялось все больше людей в масках. Никакого специального указания по поводу их ношения еще не было, но мы решили на всякий случай последовать общей тенденции.



Скажу вам, квест "надень маску на ребенка" не из легких. Только благодаря позитивному примеру (радостно надевали маски на себя и гордо в них ходили по поводу и без) и небольшой модификации конструкции (перевязали веревочки детской маски так, чтобы она подходила по размеру и не лезла в глаза) все прошло успешно.



И когда уже в Москве мы узнали о введении перчаточно-масочного режима, были готовы.



В закромах даже нашлись заморские, привезенные домой из путешествия тканевые маски и стопочка полезных советов для знакомых и друзей.





Не заставляйте

Конечно, тут надо иметь в виду возраст. Но, когда речь идет о малышах лет до пяти, крайне важно, чтобы все было полюбовно. Если испортить первое впечатление и силой надеть новый аксессуар, в следующий раз вы, скорее всего, получите истерику и абсолютный отказ. Тогда уже никакие уговоры не подействуют.





Покажите пример

Знаете, есть совет для мам малоежек. Не сидеть над ребенком, контролируя каждую съеденную крошку, грозя тем, что он не выйдет из-за стола, а дать полную свободу: несколько дней вообще не приставать, разрешать есть со всеми членами семьи или заниматься своими делами. При этом важно готовить себе вкусную еду и действительно с удовольствием ее есть. Гарантировано: вскоре ребенок начнет нормально есть, подражая взрослым.

Так же и во всех остальных вопросах, в том числе и в деле надевания масок. Можно пару дней, не предлагая ее ребенку, периодически носить маску просто так. Но обязательно с энтузиазмом. Пусть малыш заинтересуется, спросит, что это, посмотрит, повертит в руках. В конечном счете тоже захочет себе этот необычный аксессуар.





Маска должна нравиться

Подберите маску, которая будет по душе вашему ребенку. Благо, сейчас выбор большой – на любой вкус и цвет. Можно подобрать с разными принтами или в конце концов пришить аппликацию с изображением любимого героя самостоятельно.





Подберите правильный размер

Немаловажно проследить, чтобы маска была впору. Ведь даже если ребенок с радостью наденет ее, а она будет постоянно лезть на глаза, то он в ней долго не проходит и в следующий раз уже не захочет надевать.

Обязательно найдите именно детский аксессуар. Обратите внимание на то, чтобы форма была эргономичной: удобно сидела на ушах и прилегала в районе носа.





Запаситесь масками

Лучше сразу приобрести побольше разных масок. Дети могут их жевать, терять, срывать и так далее. Несколько чистых экземпляров в кармане сберегут ваши нервы.



Сейчас мы живем за городом, необходимость надевать маску появляется нечасто, зато сын точно к этому готов и будет даже рад. Ну а весь полученный опыт я продолжаю активно применять уже в других вопросах, таких как надевание перчаток или пересаживание в новое автокресло. Надеюсь, и вам пригодится.

Евгения Артамонова