"Это возможность заявить о себе": эффектные девушки рассказали о выборе дизайнерских масок

Пока одни страдают от необходимости носить медицинские маски в общественных местах, другие используют их как элемент гардероба. Пятеро девушек рассказали Москве 24, почему решили выбрать дизайнерские маски, как реагируют на них мужчины и станет ли это новым fashion-трендом.



"Маски вызывают улыбку"

Дарья Травникова считает, что дизайнерские маски в период пандемии больше являются модным аксессуаром, нежели средством защиты. "Их можно носить поверх медицинских масок для украшения. Такая маска может дополнять собранный вами образ, а может выгодно выделяться, создавая яркий акцент", – говорит Дарья.

Самой нарядной и необычной для девушки является маска с пайетками, которые переливаются из светло-розового в голубой, "захватывая все остальные цвета по пути". "Она одновременно выглядит медицинской и очень нарядной", – улыбается Дарья.





Дарья Травникова Сейчас сложно кого-то удивить на улице наличием маски на лице, но маски с пайетками точно вызывают улыбку и помогают всем на секунду забыть об окружающей действительности и почувствовать праздник.

По мнению девушки, маски останутся с нами надолго, как и рекомендации их носить. А нарядная, дополняющая образ маска "помогает лучше себя чувствовать и найти повод для веселья там, где, казалось бы, его быть не может".

"Я выбираю дизайнерскую маску"

Фото: предоставлено героиней материала

"Я выбираю дизайнерскую маску вместо медицинской, потому что медицинская – это некрасиво, – делится в беседе с Москвой 24 Эльвира Мин. – Кроме того, ее поносил два часа и выбрасываешь. А дизайнерскую я могу постирать и надеть снова".



В гардеробе девушки есть розовая, красная, черная маски, а также цвета хаки. Каждая подбирается по цвету и стилю к гардеробу. "Масок со стразами и камнями у меня нет. Можно и такую сделать, но она будет непрактична, потому что при стирке эти детали будут отваливаться, нужно стирать вручную. Но для разнообразия я бы их поносила. Например, с красивым платьем", – говорит Эльвира.



Эльвира Мин Я наношу помаду по привычке, а потом понимаю, что все равно маску надену. Но ничего с этой привычкой поделать не могу. Хотя летом макияж не ношу.

По мнению девушки, полузакрытое женское лицо может немного усложнить для мужчин вопрос знакомства с девушками в общественных местах. "Но, с другой стороны, мужчины в первую очередь смотрят на глаза и на фигуру. Если фигура нравится, глаза открытые, добрые, можно и познакомиться. А когда девушка масочку снимет, можно уже делать вывод, продолжать знакомство или нет", – смеется Эльвира.

Девушка предполагает, что дизайнерские маски могут стать fashion-трендом даже после того, как уйдет пандемия. "Люди, которые оберегают свое здоровье, и до коронавируса надевали маски в общественных местах, особенно если они переболели или у них пониженный иммунитет. Почему бы вместо обычной маски не надеть дизайнерскую?" – говорит она.

"Люди хотят выделиться"

Айна Диана Ахатова предпочитает носить маски в тон одежде. С желтой маской она надевает желтый свитшот, с пудровой – пудровую футболку из аналогичного материала. "В любом случае стоит иметь несколько масок в своем гардеробе, чтобы была возможность чередовать и подбирать под текущий образ", – говорит Айна Диана.

Девушка шьет маски для себя и других с возможностью наносить любую надпись, которая позволяет заявить окружающим о своем внутреннем мире или текущем настроении. Надписи бывают разные – от дерзких и кричащих до нейтральных и мотивирующих. Последние можно носить на работе.





Айна Диана Ахатова Сейчас людям как никогда хочется выделиться. Пусть у нас лица закрыты масками, но есть возможность заявить о себе, быть индивидуальным, даже нося маску.

Айна Диана отмечает, что девушки любят дерзкие надписи. У мастеров маникюра, например, пользуются популярностью маски со словами "пилю на BMW". Есть и другие варианты: "не надо на меня пялиться, хочешь взять автограф – так и скажи"; "без паники, я – Настя"; "на самом деле я улыбаюсь". Мужчины тоже не отстают в оригинальности и выбирают маски со слоганами в стиле "под этой маской скрывается шикарная борода".

"Маска с шипами привлекает внимание"

Для дизайнера Татьяны Абсалямовой обычные медицинские маски слишком скучны и однообразны, а дизайнерские, наоборот, индивидуальны и придают яркую неповторимость образу. "Каждая уважающая себя девушка должна иметь в своем арсенале много разных, красивых масок. Я подбираю маски к гардеробу, к образу, к каждому платью в соответствии со стилем", – рассказала Татьяна в диалоге с Москвой 24.

По мнению девушки, сейчас в тренде маски черного цвета и телесных оттенков. Возможно, к лету появятся более разнообразные, яркие и насыщенные оттенки в цветочной гамме.





Татьяна Абсалямова Самая необычная моя маска – с шипами. Она будто барьер, говорящий: "Не подходите ко мне, никакие вирусы, никакая опасность". На нее больше всего реагируют люди, она привлекает внимание.

Татьяна уже наблюдает тенденцию, когда люди отказываются от одноразовых масок в пользу ярких и необычных. "Дизайнерские маски точно станут новым fashion-трендом. Я жду, когда начнутся недели моды, на которых будут выходить модели в разнообразных масках, я в этом уверена на 100%", – говорит девушка.

По предположению Татьяны, маски в России будут носить так же, как и в Азии носили до пандемии. Они станут частью жизни и повседневного гардероба. Так же, как сумочка, очки и другие аксессуары.

"Мой выбор – total black"

Фото: предоставлено героиней материала

Для Марии Арефьевой основным фактором выбора дизайнерских масок стала их надежность и более плотное прилегание к лицу. Тканевые маски держат форму и сохраняют четкий контур, в отличие от медицинских.





Мария Арефьева Мой выбор в промозглую погоду – это черный цвет. Это гармонично сочетается с гардеробом, такие маски завершают мой total black look.

Глядя на Марию, многие ее друзья также приобрели черные маски. Хотя есть в них и минус – маски пачкаются от косметики, поэтому приходится их часто стирать и дезинфицировать. Несмотря на это, Мария не собирается использовать меньше косметики. Теперь она просто делает больший акцент на глаза.

"На самом деле из-за масок даже больше внимания от мужчин, так как на лице что-то оригинальное и инородное, поэтому взгляд задерживается", – говорит Мария. Но все же девушка считает, что лицо гораздо симпатичнее без масок и, когда пандемия пройдет, маски будут не нужны.

Для минимизации угрозы распространения коронавируса с 12 мая в Москве стало обязательным ношение масок и перчаток в общественном транспорте, а также в магазинах и торговых центрах. Требования не распространяются на поездки на личном автомобиле.