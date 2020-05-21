Косметолог дала советы по улучшению цвета лица в условиях самиоизоляции

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В условиях самоизоляции цвет лица может начать тускнеть, а здоровый румянец – исчезать. Что делать с проблемой, рассказала сайту "Аргументы и факты" пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог Мадина Байрамукова.
По словам специалиста, прежде всего нужно дать коже кислород. Хотя прогулки пока не разрешены, поход в ближайший магазин или зарядка на балконе могут считаться пребыванием на свежем воздухе, объяснила она. Кроме того, косметолог рекомендует несколько раз в день проветривать квартиру и поддерживать в ней чистоту.
Она обратила внимание на очищение кожи. Медик уточнила, что для этого подойдут энзимные пилинги.
Помимо этого, важны питание и увлажнение. Не менее двух раз в неделю стоит применять ночные маски, кроме обычного ухода. Они наносятся на очищенную кожу и не смываются до утра.
Утром для улучшения цвета кожи можно использовать мезороллер (дермороллер). Он улучшает местное кровообращение и способствует более активному проникновению ухаживающих средств в кожу за счет микроигл.
Устройство с короткими иголками используется для улучшения кровообращения и глубокого проникновения питательных веществ. Мезороллер со средним размером игл предназначен для жирной кожи, а длинные помогают справиться с постакне, омоложением кожи. Использовать мезороллер необходимо не более 10–15 минут, по 7–8 раз прокатывая его по одному участку лица вдоль и поперек.
В заключение косметолог посоветовала делать маски из сезонных овощей и фруктов. Для этого, например, подойдут огурцы и клубника.
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