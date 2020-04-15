Эксперты рассказали, как ухаживать за собой в период самоизоляции

До 1 мая из-за пандемии коронавируса в столице действует режим самоизоляции: закрыты все развлекательные заведения, рестораны и кафе, а также салоны красоты. Последнее обстоятельство оказалось особенно болезненным для многих жителей мегаполиса. Рассказываем, что делать, чтобы в домашних условиях выглядеть так же неотразимо, как после посещения косметолога, мастера по маникюру и парикмахера.



Укладка или стрижка?

Видео: YouTube/The Adley Show

Выглядеть красиво и ухоженно можно и нужно даже в домашней обстановке. Стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал Москве 24, что в условиях самоизоляции лучше всего отдать предпочтение укладкам, поскольку стрижка – сложный процесс, который требует опыта.

"Я советую больше времени уделять укладкам: сегодня – прямые, завтра – кудрявые, послезавтра – вообще без укладки", – советует эксперт.

Если все-таки с желанием подстричь волосы бороться невозможно, то, по словам Лисовца, делать это нужно осторожно и перед зеркалом.





Владислав Лисовец стилист и телеведущий Если подравнивать челку, то стричь по чуть-чуть: подстригли, подсушили, еще раз постригли, еще раз подсушили. Ни в коем случае не делайте никаких резких изменений. В таком психологическом состоянии захочется кардинально отрезать под корень челку, срезать волосы на затылке или побриться налысо, а потом придется отращивать волосы.

Кроме того, если вы находитесь на самоизоляции с семьей, то можно обратиться к родным за помощью. Для стрижки, по мнению стилиста, необязательно иметь дома профессиональные ножницы. Подойдут и обычные маникюрные, если, например, хочется подстричь челку.



Видео: YouTube/Arron Crascall

В свою очередь, основатель студии красоты Евгения Дубчак рассказала о "гигиенической стрижке", которая избавляет от секущихся волос. Она, по словам эксперта, подходит для длинных волос.

"Перед зеркалом подстригаем секущиеся волосы по прядям. Также можно попить, нанести на кончики волос или добавить в маски для волос витамины", – объяснила она.





Если есть в аптечке витамины В12 и В6 в жидком виде, можно с помощью пульверизатора нанести их на волосы. Также для улучшения кровообращения в коже головы можно использовать скраб в виде кофейной гущи.

Евгения Дубчак основатель студии красоты Если есть в аптечке витамины В12 и В6 в жидком виде, можно с помощью пульверизатора нанести их на волосы. Также для улучшения кровообращения в коже головы можно использовать скраб в виде кофейной гущи.

Вместе с тем Дубчак порекомендовала не экспериментировать и не красить волосы в домашних условиях, если человек привык посещать салоны.



Овсянка улучшит цвет лица

Домашние косметологические процедуры могут вполне заменить салонные. Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова в беседе с Москвой 24 рассказала, как правильно ухаживать за лицом в период самоизоляции.

По словам специалиста, необходимо регулярно проветривать комнату, поскольку свежий воздух оказывает благоприятное влияние на состояние кожи, а также пить больше воды.

"Не забываем и о физических нагрузках: должна быть зарядка, чтобы кровь к лицу приливала, так улучшается кровоснабжение, следовательно, и цвет лица. Кожу, как и всегда, утром и вечером следует умывать и очищать", – порекомендовала Егорова.





Татьяна Егорова врач-дерматолог, косметолог Хорошо тонизируют кожу замороженные отвары ромашки или череды. Такими кусочками льда утром можно протирать лицо. Кроме того, раз в неделю делать любые маски, которые подходят именно вашему типу кожи, – увлажняющие и питательные.

Косметолог также отметила пользу масок для лица из овсянки. Ее, по словам Егоровой, следует для начала измельчить в кофемолке, а после залить кипятком и дать настояться примерно 15 минут. Затем нанести на кожу и оставить на 10-15 минут.

Специалист посоветовала обратить внимание и на питание в период самоизоляции, поскольку оно тоже оказывает влияние на состояние нашей кожи. "В условиях стресса мы начинаем есть много сладкого, мучного, употреблять алкоголь. Надо помнить, что это плохо влияет на кожу. Не стоит употреблять в пищу соленое, копченое, жирное и жареное", – заключила Егорова.



Отдых для ресниц и бровей

Самоизоляция – прекрасное время, чтобы дать отдохнуть бровям и ресницам от салонных процедур, таких как ламинирование и наращивание, уверена стилист-визажист Алина Ножичкина.

"Например, чтобы брови стали гуще, нужно делать скрабирование. Можно использовать обычный скраб для тела и наносить массирующими движениями на брови", – сказала эксперт.





Алина Ножичкина стилист-визажист Также используем масла. Можно оливковое, кокосовое или репейное. Касторовое масло можно использовать, но процедура нанесения неприятная для ресниц, оно больше подходит именно для бровей.

Кроме того, Ножичкина рассказала, что наращенные ресницы лучше не пытаться снять самостоятельно. "Их нужно аккуратно снимать специальным раствором, а без мастера безболезненно это сделать не получится. Лучше всего подождать, пока они сами отпадут", – пояснила она.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что наращенным ресницам требуется особый уход. По словам Ножичкиной, их лучше всего протирать мокрой ватной палочкой. "Это нужно для того, чтобы пыль не скапливалась на ресницах. Если вместо воды использовать мицеллярную воду, то она будет провоцировать быстрое выпадение ресниц", – заключила собеседница Москвы 24.



Аккуратный маникюр

Отросшее покрытие на ногтях выглядит совсем не эстетично, но и с этой проблемой можно легко справиться в домашних условиях. Мастер по маникюру Анастасия Кузнецова рассказала, как аккуратно и без вреда для ногтевой пластины снять гель-лак.

"Для этого понадобится жидкость для снятия гель-лака, ватные диски, фольга, пушер (лопатка, которая помогает отодвигать кутикулу. – Прим. ред.) или апельсиновая палочка (деревянная лопатка для маникюра. – Прим. ред.)", – пояснила она.





Анастасия Кузнецова мастер по маникюру Слегка подпиливаем покрытие сверху, при этом не спиливаем его полностью. Затем ватный диск смачиваем жидкостью и окутываем им каждый ноготок. После оборачиваем фольгой на 10-15 минут. Когда материал стал мягким, появились отслойки, зачищаем ноготь пушером, делаем удобную длину и смазываем маслом для кутикулы.

Эксперт отметила, что покрытие можно просто спилить, но не до конца. "Лучше оставить тонкий слой, важно не перепиливать, иначе можно повредить пластину, что повлечет деформацию ногтя, он станет тонким, начнет слоиться", – подчеркнула она.

Также, по словам Кузнецовой, для укрепления ногтевой пластины следует использовать витамины А, Е и В. В частности, витамин Е можно втирать в кутикулу. Это помогает от сухости кожи вокруг ногтя и способствует укреплению пластины.



Соболева Илона, Ефимова Мария