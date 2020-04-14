Лисовец дал советы россиянам, как подстричься во время самоизоляции

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Стилист и телеведущий Владислав Лисовец рассказал Москве 24, как можно подстричься в условиях самоизоляции. По его словам, тем, кот хочет сменить образ своими силами лучше сначала поэкспериментировать с укладками.
"Даже если кажется, что стрижка – это легко, на самом деле это очень сложный процесс. И есть вероятность, что вы себя испоганите, из-за этого у вас будет плохое настроение. Я бы все-таки не советовал рисковать и заниматься самодеятельностью", – пояснил эксперт.
Если же у человека есть опыт стрижки самого себя, то лучше все действия перед зеркалом совершать осторожно, без резких движений.
"Если подравнивать челку, то стричь по чуть-чуть: подстригли, подсушили, еще раз постригли, еще раз подсушили. Ни в коем случае не делайте никаких резких изменений. В таком психологическом состоянии захочется кардинально отрезать под корень челку, срезать волосы на затылке или побриться налысо, а потом придется отращивать волосы", – добавил Лисовец.
А для тех, кто дома находится не один, стилист советует обратиться за помощью к близким. Причем для стрижки необязательно покупать профессиональные ножницы и другие инструменты.
"Я все свое детство стриг себя и соседей обычными ножницами. Другое дело, что они должны быть не совсем тупыми, иначе будет тяжело. Даже маникюрными ножницами можно подстричь челку, главное ее не слишком укоротить – не больше сантиметра, так как боюсь, что это будет не очень симпатично", – заключил собеседник Москвы 24.
Из-за пандемии коронавируса в Москве действует режим всеобщей самоизоляции вплоть до 1 мая. До этого времени останутся закрыты развлекательные заведения, фитнес-клубы, кафе и рестораны. В обычном режиме продолжают работать продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, службы доставки и салоны связи.
Вместе с тем салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны, солярии и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, также могут принимать посетителей, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность. Об этом говорится в указе Сергея Собянина.
Ранее в Госдуме предложили возобновить работу парикмахерских и салонов красоты, которые сейчас закрыты из-за COVID-19. По мнению депутата Елены Вторыгиной, такое исключение можно применить только при условии, что они будут работать не в полную мощность, а также обеспечат своим клиентам отдельные входы.
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