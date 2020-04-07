Видео с инструкцией по маникюру бьют рекорды по просмотрам в Сети

Видео о маникюре бьют рекорды по просмотрам в Сети

В интернете бьют рекорды по просмотрам видео с инструкцией, как самостоятельно сделать маникюр. В Сети можно посмотреть, чем снять гель-лак или как сделать французский маникюр с помощью пластыря.

Такие ролики набирают сотни тысяч лайков за несколько часов.

4 апреля Сергей Собянин внес изменения в указ от 5 марта "О введении режима повышенной готовности". Он разрешил столичным салонам красоты, массажным кабинетам продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность. Однако при работе с клиентом должна быть соблюдена дистанция.

Ранее сообщалось, что в Москве были выявлены заведения, проводящие процедуры незаконно, несмотря на требование столичных властей прекратить деятельность. Распоряжение они обходят за счет выездного обслуживания.

Власти Москвы продлили ограничения по коронавирусу до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита, салонов красоты и магазинов розничной торговли непродовольственными товарами.

