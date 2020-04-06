В ГД предложили запретить выселять арендаторов из-за самоизоляции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России собственникам жилья нужно запретить разрывать договоры с нанимателями, чтобы не нарушать режим самоизоляции, заявил депутат Госдумы Евгений Федеоров. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Федоров выразил мнение, что человек может быть вынужден нарушить режим самоизоляции из-за того, что арендодатель решил разорвать с ним договор найма.

"Одновременно считаю целесообразным обязать собственников продлевать договоры, срок которых истекает в период режима самоизоляции, с нанимателями жилья до конца действия режима самоизоляции без изменения финансовых условий", – отметил Федоров.

Также он обратил внимание на тех граждан, которые арендуют жилье без договора найма. Парламентарий выразил мнение, что им стоит предоставить право беспрепятственно перемещаться.

В столице были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля. Также продолжается и самоизоляция граждан.

Нарушителями режима самоизоляции являются те, кто выходит на улицу с подтвержденной легкой формой коронавируса.

За первое нарушение людям, которых обязали не выходить из дома, штраф составляет 4 тысячи рублей. При повторном – 5 тысяч. Самые большие штрафы от 30 до 300 тысяч грозят тем, кто не приостановил работу объектов, о которых говорится в указе мэра.

Всем москвичам советуют при выходе на улицу брать с собой паспорт. В случае, если человек направляется на работу, он должен иметь при себе справку, что его организации разрешено работать в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса.