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Общество

9 августа, 00:01

Как путешествовать с ребенком и не спятить

общество

Почему не нужно придерживаться четкого плана, что брать с собой, как избавиться от страхов, сохранить душевное равновесие и даже отдохнуть. Журналист и мама Евгения Артамонова делится своим опытом поездок с ребенком.
Мы путешествуем с Яшей достаточно давно и активно. В 20 дней рванули к друзьям на дачу на неделю – за 100 километров от Москвы. В его два месяца, в октябре, полетели к родственникам в Калининград. А уже в январе, когда парню было 5,5 месяца, отправились на Бали. Потом был Таиланд в 1,5 года и многочисленные поездки на машине по Москве.

Фото: depositphotos/Rawpixel

Волнительней всего было решиться на Бали. То есть решиться я решилась – купила билеты вскоре после рождения сына. Но потом все время до отлета мучилась. Переживала, что он очень мал, слушала "советы" добрых знакомых, которые как бы между делом замечали, что я тащу ребенка непонятно куда. Думала, что нас всех обязательно укусит комар с лихорадкой Денге, мы перегреемся на солнце и не перенесем шестнадцатичасовой перелет.

В итоге, когда вышли из аэропорта, вдохнули теплый воздух и увидели невероятное количество зелени и красок, я поняла, что это все-таки было чертовски правильное решение. За месяц мнение не изменилось.

Да, было сложно. В первую очередь физически – носить везде с собой непоседливые (не сидящие и не ползающие) десять килограммов. Но это было очень здорово. Трудности забылись, остались только теплые воспоминания. Поэтому первое правило, которое я для себя вывела: если действительно хочется – надо отправляться в путь. Вне зависимости от количества детей и их возраста. Обязательно. И не слушать никого. Главное, чтобы были желание и уверенность.

При грамотной подготовке и правильном настрое все непременно сложится.

Еще надо сразу понимать. Вы, наверное, это уже не раз слышали. Но на всякий случай снова сформулирую. Путешествие с ребенком – не отдых. Как угодно: смена обстановки, получение нового опыта, эмоций, интересные знакомства. Но точно не отдых. Хотя, если взять с собой няню, может, и получится. Я не пробовала.

С малышом все в разы энергозатратнее. Мозг постоянно работает: чем покормить, как не забыть подгузник, когда ему спать, чем занять, пока ты ешь, куда пойти, чтобы потом благополучно уйти и не получить истерику на полчаса.

Вот, например, карабкаться на водопад сквозь джунгли в +33 в принципе сложно, а с эргорюкзаком, потеющим ребенком, сумкой с кучей необходимого – вдвойне. Потом никто не обещает, что ему это занятие понравится и он будет с интересом смотреть по сторонам.
Отдыхом и не пахнет. Зато впечатления и новые эмоции гарантированы.

Фото: depositphotos/FamVeldman


Самое важное, как мне кажется, не рисовать в голове идеальные картинки с тем, как все должно складываться. "Вот мы, красивые, идем вместе по пляжу, потом купаемся, укладываем его спать на подстилку и расслабляемся с кокосами в руках".

Потому что обязательно что-то получится не так. И вы будете разбиты и разочарованы.

Я стараюсь гибко подходить к этому вопросу. Ожидания сводятся к тому, что мы просто идем куда-то вместе. А как идем, насколько медленно, останавливаемся ли у каждого камешка, заезжаем ли в магазин за очередной ненужной игрушкой или вообще не доходим туда, куда планировали, – уже не важно.

Главное – получать удовольствие от процесса. Даже если час приходится укладывать ребенка на пляже. Ведь на пляже! Свежий воздух, красивая картинка вокруг, теплый песок. Поплавать и побыть одной можно и потом. И да, ребенок считывает эмоции взрослых, поэтому лучше позитивно мыслить и настраиваться на хорошее.

И конечно же, нужно готовиться к поездкам. Максимально много планировать до отъезда. Чтобы уже в пути с ребенком и коляской наперевес не искать путь до вокзала или телефон такси. И точно быть в курсе, в какой отель заселиться сразу по прилете и в каком кафе обедать. Можно, конечно, и не заморачиваться на этот счет, как в былые бездетные времена. Но нервы точно будут целее, если это сделать.

Фото: depositphotos/depositedhar

Как-то мы полдня после самолета "гуляли" по Куала-Лумпуру с кричащим ребенком и двумя рюкзаками вещей в поисках гостиницы, потому что я думала, что быстро и просто найдем ее на месте. Чуть не развелись с мужем, честное слово.

Еще одно правило – собираться заранее. Не впопыхах. Уже писала о философии медленной жизни и медленных путешествиях. Суть их как раз в том, чтобы получать удовольствие от процесса. Секрет прост – не нужно спешить.

Не забудьте и про рюкзак в дорогу со всем необходимым. Мы с сыном предпочитаем класть в него побольше. Конечно, можно обойтись и без бутылки воды с перекусом, – купить по дороге. Но, согласитесь, удобнее иметь необходимое под рукой. Мой минимум: сменная одежда (всякое бывает), теплые вещи (накинуть), 1-2 подгузника, влажные салфетки, сухие салфетки, бутылка с водой для ребенка со спортивным горлышком, маленькая книжка, любимая игрушка, пару игрушек, которые давно не видел, перекус (фрукты, фруктовое пюре в дорожном пакете, лаваш из сухофруктов, сушки, палочки), санитайзер, головной убор летом и сменную обувь зимой для теплых помещений. Не раз этот рюкзачок выручал меня и моих знакомых.

В путешествия на дальние расстояния я также беру небольшую аптечку: жаропонижающее, капли в нос и средство для промывания, когда был маленький, клала еще соплеотсос, средство от аллергии, пластырь, антисептическое средство. Остальное можно купить в любой аптеке.

И напоследок. Если есть возможность отправиться в путь с помощниками – бабушкой, няней, друзьями, – отлично! Чем больше рук и глаз, тем лучше. Возможно, даже удастся отдохнуть и насладиться ничегонеделаньем.

Удачи! И хороших поездок.

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Артамонова Евгения

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