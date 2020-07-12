Slow life, или как я вернула себе вкус к жизни

Что такое slow life и как это поможет вернуть радость каждого дня? Журналист и мама Евгения Артамонова рассказывает о философии медленной жизни.
Это лето выдалось удивительным, возможно, лучшим в жизни. Благодаря череде мировых событий и самоизоляции (не устаю говорить ей спасибо) мы с мужем изменили свои привычки, минимизировали контакты, сняли дачу в Подмосковье на три месяца, полностью перешли на удаленную работу.
И в итоге открыли для себя нечто невероятное: чтобы быть счастливым, не нужно бежать на край света в поисках новых впечатлений. Вообще не нужно бежать. Стоит немного замедлится и начать получать удовольствие от простых вещей. Здесь и сейчас.
Только сейчас поняла, что красивые кружки необходимы – из них в разы приятней пить кофе. Что важно медленно и с радостью готовить еду, ведь мы делаем это минимум три раза в день! Что есть особый кайф в наблюдении за тем, как распускаются цветы, меняется погода, играют и смеются дети.
Список можно продолжать бесконечно, и это все кирпичики философии медленной жизни (slow life). Оказывается, есть и такая. Узнала о ней совсем недавно, пока собирала информацию для предыдущего текста про подкасты, и очень обрадовалась! В этих словах оказалось выражено наблюдение последних месяцев.
Началось все в 1986 году с более узкого понятия – медленной еды (slow food). Итальянец Карло Петрини организовал демонстрацию против появления первого "Макдоналдса" в Риме. Сторонники движения выступали за сохранение местных традиций и блюд, за медленное поглощение пищи и за наслаждение ею. Потом было написано множество книг о замедлении ритма жизни. И даже создан Мировой институт медленности.
Самое интересное, что суть не в неспешном существовании, а в том, чтобы найти свой темп. Поставить во главу угла качество, а не количество. Наслаждаться жизнью и быть в гармонии с собой. И уже из этого вытекают основные положения медленной жизни.
1. Не торопиться
Спешка – это чаще всего стресс, "проглатывание" действий и их автоматическое выполнение. В быстром ритме просто нет времени на то, чтобы прислушиваться к себе.
2. Делать все в удовольствие
Как только появляется время – есть возможность наслаждаться процессом.
3. Не планировать много дел
Если ставить несколько важных задач на день – их достижение будет намного более вероятно, чем если у вас составлен список из 20 пунктов.
4. Отдыхать в течение дня и разрешать себе бездельничать
Качественный отдых – залог хорошего самочувствия и продуктивной работы. Поэтому отдыхать не только можно, но и нужно: гулять, спать, просто ничего не делать и заниматься тем, что действительно нравится.
5. Вкусно готовить и красиво подавать на стол
Стоит сделать процесс приготовления пищи приятным и помнить: мы то, что мы едим. Еда должна быть простой и полезной.
6. Окружать себя красивыми вещами и приятными мелочами
В доме должно быть много заряжающих предметов: вещиц с историей, сделанных своими руками, привезенных из поездок, и таких, которые просто радуют глаз.
7. Обращать внимание на детали вокруг
Не бояться останавливаться и смотреть вокруг, созерцать мир.
8. Придумать ритуалы для повседневной рутины
Не выполнять ежедневные действия на автомате. Например, превратить заправление кровати в игру с ребенком или воспринимать мытье посуды как медитационно-расслабляюще занятие.
9. Найти себе "медленное" хобби
Оно не должно быть в угоду моде или кому-то. Главное, чтобы нравилось и приносило радость. Кстати, бег, несмотря на свой темп, тоже может стать таким хобби.
10. Работать в удовольствие и в определенное время
Стоит четко отделять работу от отдыха, чтобы не "перегореть".
11. Жить экологично
Удивительно, но медленная жизнь и осознанное потребление идут рука об руку. Сортировка мусора или продумывание закупки продуктов так, чтобы ничего не пропадало, приводит к внутренней гармонии.
12. Фильтровать информацию
Не доводить себя до нервного состояния из-за постоянного обновления ленты соцсетей и проверки мессенджеров и устраивать цифровые детокс-дни.
Вообще многие из этих "медленно" образуют свои, отдельные, более углубленные течения. Со временем появилось и медленное образование, медленное старение, медленное искусство, медленная мода…
И медленные путешествия. Поездки не ради того, чтобы посетить как можно больше стран, добраться поскорее до пунктов назначения и поставить галочки. В них важен сам процесс и получение удовольствия от всего. Например, можно поселиться где-то в спокойной локальной деревушке и попробовать жить как местный.
Ближайший отпуск попробую организовать именно так, читая книгу о медленной жизни. Напоследок накидала небольшую подборку, чтобы было, из чего выбрать мне и вам:
- Карл Оноре "Без суеты: как перестать торопиться и начать жить";
- Доминик Лоро "Искусство жить просто";
- Тит Нан Хан "Тишина";
- Марк Уильямс, Денни Пенман "Осознанность. Как обрести гармонию в нашем безумном мире";
- Дэн Бюттнер "Голубые зоны";
- Кэл Ньюпорт "Цифровой минимализм. Фокус и осознанность в шумном мире".