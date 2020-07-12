Slow life, или как я вернула себе вкус к жизни

Что такое slow life и как это поможет вернуть радость каждого дня? Журналист и мама Евгения Артамонова рассказывает о философии медленной жизни.

Это лето выдалось удивительным, возможно, лучшим в жизни. Благодаря череде мировых событий и самоизоляции (не устаю говорить ей спасибо) мы с мужем изменили свои привычки, минимизировали контакты, сняли дачу в Подмосковье на три месяца, полностью перешли на удаленную работу.

И в итоге открыли для себя нечто невероятное: чтобы быть счастливым, не нужно бежать на край света в поисках новых впечатлений. Вообще не нужно бежать. Стоит немного замедлится и начать получать удовольствие от простых вещей. Здесь и сейчас.



И почему нас не учат этому в детстве: родители или в школе? Это же один из самых нужных навыков! Как получилось так, что я начала им овладевать в 28 лет?



Только сейчас поняла, что красивые кружки необходимы – из них в разы приятней пить кофе. Что важно медленно и с радостью готовить еду, ведь мы делаем это минимум три раза в день! Что есть особый кайф в наблюдении за тем, как распускаются цветы, меняется погода, играют и смеются дети.

Список можно продолжать бесконечно, и это все кирпичики философии медленной жизни (slow life). Оказывается, есть и такая. Узнала о ней совсем недавно, пока собирала информацию для предыдущего текста про подкасты, и очень обрадовалась! В этих словах оказалось выражено наблюдение последних месяцев.

Началось все в 1986 году с более узкого понятия – медленной еды (slow food). Итальянец Карло Петрини организовал демонстрацию против появления первого "Макдоналдса" в Риме. Сторонники движения выступали за сохранение местных традиций и блюд, за медленное поглощение пищи и за наслаждение ею. Потом было написано множество книг о замедлении ритма жизни. И даже создан Мировой институт медленности.

Самое интересное, что суть не в неспешном существовании, а в том, чтобы найти свой темп. Поставить во главу угла качество, а не количество. Наслаждаться жизнью и быть в гармонии с собой. И уже из этого вытекают основные положения медленной жизни.

1. Не торопиться

Спешка – это чаще всего стресс, "проглатывание" действий и их автоматическое выполнение. В быстром ритме просто нет времени на то, чтобы прислушиваться к себе.

2. Делать все в удовольствие

Как только появляется время – есть возможность наслаждаться процессом.

3. Не планировать много дел

Если ставить несколько важных задач на день – их достижение будет намного более вероятно, чем если у вас составлен список из 20 пунктов.

4. Отдыхать в течение дня и разрешать себе бездельничать

Качественный отдых – залог хорошего самочувствия и продуктивной работы. Поэтому отдыхать не только можно, но и нужно: гулять, спать, просто ничего не делать и заниматься тем, что действительно нравится.

5. Вкусно готовить и красиво подавать на стол

Стоит сделать процесс приготовления пищи приятным и помнить: мы то, что мы едим. Еда должна быть простой и полезной.

6. Окружать себя красивыми вещами и приятными мелочами

В доме должно быть много заряжающих предметов: вещиц с историей, сделанных своими руками, привезенных из поездок, и таких, которые просто радуют глаз.

Фото: depositphotos/ mihtiander

7. Обращать внимание на детали вокруг

Не бояться останавливаться и смотреть вокруг, созерцать мир.

8. Придумать ритуалы для повседневной рутины

Не выполнять ежедневные действия на автомате. Например, превратить заправление кровати в игру с ребенком или воспринимать мытье посуды как медитационно-расслабляюще занятие.

9. Найти себе "медленное" хобби

Оно не должно быть в угоду моде или кому-то. Главное, чтобы нравилось и приносило радость. Кстати, бег, несмотря на свой темп, тоже может стать таким хобби.

10. Работать в удовольствие и в определенное время

Стоит четко отделять работу от отдыха, чтобы не "перегореть".

11. Жить экологично

Удивительно, но медленная жизнь и осознанное потребление идут рука об руку. Сортировка мусора или продумывание закупки продуктов так, чтобы ничего не пропадало, приводит к внутренней гармонии.

12. Фильтровать информацию

Не доводить себя до нервного состояния из-за постоянного обновления ленты соцсетей и проверки мессенджеров и устраивать цифровые детокс-дни.

Вообще многие из этих "медленно" образуют свои, отдельные, более углубленные течения. Со временем появилось и медленное образование, медленное старение, медленное искусство, медленная мода…

И медленные путешествия. Поездки не ради того, чтобы посетить как можно больше стран, добраться поскорее до пунктов назначения и поставить галочки. В них важен сам процесс и получение удовольствия от всего. Например, можно поселиться где-то в спокойной локальной деревушке и попробовать жить как местный.

Ближайший отпуск попробую организовать именно так, читая книгу о медленной жизни. Напоследок накидала небольшую подборку, чтобы было, из чего выбрать мне и вам: