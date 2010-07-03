Где погулять с ребенком в Москве? Обзор лучших площадок города

Поиграть в петанк, прокатиться на огромной тарзанке, попрыгать на батуте, устроить настоящие физические опыты с песком, покататься на необычных качелях, преодолеть высокую стену скалодрома – все это доступно детям бесплатно в Москве. Журналист и мама 2-летнего сына Яши составила подборку любимых детских площадок в парках столицы.





Знаете, за что люблю детские площадки? Там можно ненадолго отключиться от ребенка. В нашем случае сын может 15-20 минут сам с кем-то играть, бегать по своим делам. Для родителя это большое спасение: возможность перезагрузиться и отдохнуть.

Именно по этой причине мы с Яшей изучили если не все, то многие большие площадки в городе. А заодно и парки, потому что самые-самые (на наш взгляд) находятся именно в зеленых зонах. Можно заодно прогуляться под тенью деревьев, встретить белок, покормить уточек.

Парк Горького





Фото: пресс-служба Парка Горького

Площадка под названием "Салют". Здесь и "водяная станция" с дамбами и плотинами, где можно накачать воду или устроить шуточную перестрелку, огромная песочница с приспособлениями для изучения различных физических свойств, "овраг" для детей постарше с горками и скалодромом, "башни", по которым можно лазить, и много разных необычных качелей. На территории также находятся и другие площадки, а еще фонтаны, набережная и много других развлечений для всей семьи.

Нескучный сад





Фото: пресс-служба Парка Горького

На площадке "Стройка" все игровые комплексы сделаны в виде строительной техники: башенных кранов и экскаваторов. Сама площадка очень компактная. Но она точно обязательна к посещению для маленьких любителей рабочей техники.

На территории Нескучного сада так же, как и в Парке Горького, располагается еще несколько зон для детей, в том числе и большая деревянная площадка. Можно обойти их все, прогуливаясь в тени деревьев и встречая по пути белок.

Парк искусств "Музеон"





Здесь можно найти две замечательные площадки: одна в экостиле выполнена полностью из дерева, а вторая уже современная со всевозможными лазилками и качелями, на мягком покрытии. Особо люблю "Музеон" за близость к Третьяковской галерее на Крымском Валу, фонтан, бьющий прямо из асфальта, разные причудливые скульптуры и вид на реку.

Делегатский парк





Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Совсем небольшой, но очень зеленый парк рядом с Цветным бульваром. Интересно, что у детских площадок здесь "звездные" названия: "Меркурий", "Марс", "Нептун", "Луна", за исключением "Песочной фабрики" – пространства в виде огромной песочницы.

Длинные тарзанки, батуты, лазилки, горки, большой детский скалодром, различные спортивные комплексы, где можно поиграть в футбол. баскетбол, настольный теннис и даже в пришедший к нам из Франции петанк. Создается впечатление, что это настоящий парк аттракционов.

Парк "50-летия Октября"





Наверное, мой любимый парк, находится южнее предыдущих, в районе станции метро "Проспект Вернадского". Территория очень большая, в будние дни практически нет людей. Парк благоустроили в 2018 году и уделили немало внимания детским площадкам, их целых 12!

Для малышей песочницы и качели, где можно качаться вместе с мамой (или папой), сидя лицом друг к другу. Есть комната матери и ребенка с теплыми пространствами для переодеваний и кормлений. Детям постарше точно придутся по вкусу тарзанки разных видов, космические цилиндры, в которых можно крутиться вокруг своей оси, и многое другое.

Сад "Эрмитаж"





Небольшой оазис в самом центре города, посещение которого можно совместить с прогулкой по центру Москвы. На территории современная детская площадка с комплексами для лазания, песочницей, резиновым батутом, ксилофоном, качелями разных размеров и даже небольшим бельчатником. Также в саду располагаются развивающие детские клубы, кафе и целых три театра для взрослых.

Сад Баумана





"Площадка в саду" – дизайнерский проект, похожий одновременно и на большой корабль, и на американские горки. Территория разделена на зоны для малышей и детей постарше. А еще в саду проходят живые концерты и разные активности.

Парк "Академический"





Фото: портал мэра и правительства Москвы

Находится недалеко от Дарвиновского музея. Со стороны основного входа гостей встречают три большие статуи динозавров с информационными табличками о них.

На одной из детских площадок (а их целых шесть) установлена лазилки в виде химических элементов: кислорода, урана, лития. Единственный минус – все деревья расположены в основном по периметру, поэтому в знойные дни очень жарко.