Мамские закладки: 12 полезных сообществ для родителей в соцсетях

Журналист и мама делится подборкой сообществ в соцсетях, где можно найти ответы на любые вопросы: от выбора роддома до покупки одежды и отношений с уже подросшими детьми.





Современная мать постоянно что-то гуглит, особенно если ребенок первый. А если мать – журналист, с навыком поиска информации – будет докапываться до истины, первоисточников, лучшей информации, собирать как можно больше мнений.

Я не исключение. За два года успела накопить приличный багаж разных детско-родительских ресурсов в закладах.

Главная площадка для обмена опытом с возможностью что-то обсудить, попросить совета или поддержки – это, конечно, Facebook. Он пришел на смену популярным некогда форумам. Мне иногда кажется, что в этой соцсети можно найти ответы на все вопросы.

Делюсь подборкой!



Momshare – форум на мамские и околомамские темы. Можно спросить обо всем, что касается детей. От того, какой роддом выбрать, до взаимоотношений с подростками.

62 тысячи участников



"Про мамское" – тоже форум на мамские и околомамские темы с меньшим количеством участников.

19 тысяч участников



Mamstrevel – все о путешествиях с детьми. Здесь мамы оставляют свои путевые заметки, советуют, что брать с собой, помогают найти жилье/детскую комнату, хороший пляж и ищут попутчиков.

32 тысячи участников



"Молочное кафе – международная группа поддержки кормящих мам" – место, где точно не осудят за долгое кормление, подскажут контакты консультантов и просто разделят радости этого не всегда легко складывающегося процесса.

29 тысяч участников



"Слинги.Slingomama. Слингожизнь: продажа, намотки встречи" – группа по продаже/покупке слингов и аксессуаров. Здесь общаются продвинутые и начинающие пользователи. Обо всем расскажут, подкорректируют намотку по фото, если надо.

5 тысяч участников





"Самостоятельный прикорм BLW" – прикорм, в котором малыш ест самостоятельно с общего стола с шести месяцев. В закрепленных файлах очень важные материалы о том, как правильно резать продукты, и о первой помощи. Также тут можно задать общие вопросы про проблемы с питанием детей постарше, когда они уже вроде на любом прикорме есть должны, "но что-то пошло не так".

15 тысяч участников



"Семейный сон – группа поддержки неспящих родителей" – много полезной

информации с уклоном в совместный сон и долгое грудное вскармливание.

5,5 тысячи участников



"Кастрюлька. МСК" – для

уставших и не очень мам. О безвозмездной помощи. Это волонтерский проект, в котором можно приготовить обед для незнакомого человека или посидеть с его детьми.

2 тысячи подписчиков



"Бережно к Себе. Группа поддержки для мам с послеродовой депрессией" – здесь делятся мыслями, полезными практиками и контактами специалистов, которым можно доверять.

9 тысяч подписчиков



"Не сойти с детьми с ума. Группа психологической поддержки родителей" – если трудно с собственными детьми, если ощущаете сложные чувства и не можете обратиться к психологу очно, эта группа может стать информационным и эмоциональным ресурсом.

2 тысячи подписчиков



"Аллергомамы" – группа для мам-аллергиков, мам детей-аллергиков, мам детей с атопическим дерматитом, поллинозом или астмой. Папам тоже рады.

15 тысяч подписчиков



Детская продажная группа "Мамские закрома" – здесь можно продать разные детские вещи. Внутри группы – ссылки на более узкие сообщества: по продаже книг, детской мебели и многого другого.

17 тысяч подписчиков