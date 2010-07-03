Мамские закладки: 12 полезных сообществ для родителей в соцсетях

Журналист и мама делится подборкой сообществ в соцсетях, где можно найти ответы на любые вопросы: от выбора роддома до покупки одежды и отношений с уже подросшими детьми.
Современная мать постоянно что-то гуглит, особенно если ребенок первый. А если мать – журналист, с навыком поиска информации – будет докапываться до истины, первоисточников, лучшей информации, собирать как можно больше мнений.
Я не исключение. За два года успела накопить приличный багаж разных детско-родительских ресурсов в закладах.
Главная площадка для обмена опытом с возможностью что-то обсудить, попросить совета или поддержки – это, конечно, Facebook. Он пришел на смену популярным некогда форумам. Мне иногда кажется, что в этой соцсети можно найти ответы на все вопросы.
Делюсь подборкой!
Momshare – форум на мамские и околомамские темы. Можно спросить обо всем, что касается детей. От того, какой роддом выбрать, до взаимоотношений с подростками.
62 тысячи участников
"Про мамское" – тоже форум на мамские и околомамские темы с меньшим количеством участников.
19 тысяч участников
Mamstrevel – все о путешествиях с детьми. Здесь мамы оставляют свои путевые заметки, советуют, что брать с собой, помогают найти жилье/детскую комнату, хороший пляж и ищут попутчиков.
32 тысячи участников
"Молочное кафе – международная группа поддержки кормящих мам" – место, где точно не осудят за долгое кормление, подскажут контакты консультантов и просто разделят радости этого не всегда легко складывающегося процесса.
29 тысяч участников
"Слинги.Slingomama. Слингожизнь: продажа, намотки встречи" – группа по продаже/покупке слингов и аксессуаров. Здесь общаются продвинутые и начинающие пользователи. Обо всем расскажут, подкорректируют намотку по фото, если надо.
5 тысяч участников
"Самостоятельный прикорм BLW" – прикорм, в котором малыш ест самостоятельно с общего стола с шести месяцев. В закрепленных файлах очень важные материалы о том, как правильно резать продукты, и о первой помощи. Также тут можно задать общие вопросы про проблемы с питанием детей постарше, когда они уже вроде на любом прикорме есть должны, "но что-то пошло не так".
15 тысяч участников
"Семейный сон – группа поддержки неспящих родителей" – много полезной
информации с уклоном в совместный сон и долгое грудное вскармливание.
5,5 тысячи участников
"Кастрюлька. МСК" – для
уставших и не очень мам. О безвозмездной помощи. Это волонтерский проект, в котором можно приготовить обед для незнакомого человека или посидеть с его детьми.
2 тысячи подписчиков
"Бережно к Себе. Группа поддержки для мам с послеродовой депрессией" – здесь делятся мыслями, полезными практиками и контактами специалистов, которым можно доверять.
9 тысяч подписчиков
"Не сойти с детьми с ума. Группа психологической поддержки родителей" – если трудно с собственными детьми, если ощущаете сложные чувства и не можете обратиться к психологу очно, эта группа может стать информационным и эмоциональным ресурсом.
2 тысячи подписчиков
"Аллергомамы" – группа для мам-аллергиков, мам детей-аллергиков, мам детей с атопическим дерматитом, поллинозом или астмой. Папам тоже рады.
15 тысяч подписчиков
Детская продажная группа "Мамские закрома" – здесь можно продать разные детские вещи. Внутри группы – ссылки на более узкие сообщества: по продаже книг, детской мебели и многого другого.
17 тысяч подписчиков