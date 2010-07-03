С какими взрослыми приходится сталкиваться на детской площадке и чему она может их научить

Постоянно разговаривают по телефону, не отходят от детей ни на шаг, не разрешают делиться игрушками. Журналист и мама Евгения Артамонова рассказывает о том, какие взрослые чаще сопровождают детей.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Детская площадка – маленькая проекция нашего общества. Возможно, поэтому многие современные родители не любят их посещать. Не всегда встречаются приятные и близкие по духу люди. Но, когда ребенку нравятся яркие качели-карусели, он с удовольствием наблюдает за другими детьми и немного отвлекается от уставших родственников, ничего не поделаешь, приходится ходить. Я развлекаю себя наблюдением за окружающими. Даже собрала список типичных взрослых посетителей.

Наседки

Как правило, это мамы, которые ни на шаг не отходят от детей, всячески их охраняют и оберегают. Они откладывают в сторону гаджеты и максимально участвуют в коммуникации как со своим, так и с другими малышами. Полностью вовлечены в процесс. Чаще всего при этом ужасно устали, но не подают вида.

Шарманки

Вечно поют песни и рассказывают стихи. Иногда складывается ощущение, что у них припасено что-то на любой случай. Увидят игрушечную лошадку: "Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко…" Или сажают ребенка в коляску: "Мы едем, едем, едем в далекие края". Помню, как-то встретила совершенно опустошенную и уставшую няню. Ее явно не интересовало происходящее вокруг, но она на автомате повторяла эти заученные фразы.

Поглощенные гаджетами

Все время отвечают на сообщения, пролистывают ленту в инстаграме, говорят по телефону. По моим наблюдениям, этим больше грешат отцы, которые редко гуляют с малышами. Хотя я и сама так делаю. Потому что, если не брать в расчет просмотр мультфильмов, только детская площадка может отвлечь моего сына так, чтобы он дал решить рабочие вопросы. Ну и просто для перезагрузки можно слушать музыку или подкаст в наушниках.



Чистюли

Обычно надевают на ребенка самое лучшее и почему-то обязательно белое, ведут на площадку и напоминают о том, что везде грязно. Не дай бог малыш залезет в песочницу. Постоянно отряхивают и ругают за неаккуратность. Когда приходят бабушки с такой позицией, я их отчасти понимаю. Во времена их молодости стиральных машинок не было, одежда доставалась с большим трудом. Перестроиться сложно. Но почему так поступают совсем молодые родители – для меня загадка. Наверное, все дело в укоренившихся паттернах воспитания.

Осторожные

Чаще это люди старшего поколения, но не только. Постоянно переживают о том, что может случиться с ребенком, а еще не подумают ли лишнего окружающие. У них все с "не": "не бегай", "не прыгай", "не упади", а также "аккуратно", "здесь опасно", "давай туда не пойдем", "ты что". Всегда немного жаль и родителей, и малышей. Подобная гиперопека отнимает много энергии.

Жадные

Эта категория посетителей детских площадок напоминает мне диснеевского героя детства – жадного селезня Скруджа Макдака. Приходят с малышами, достают лучшие игрушки (обычно их много, и они привлекают внимание) и, когда к ним подходят заинтересовавшиеся дети, говорят, что нельзя ничего брать и нельзя меняться. Неприветливы и даже агрессивны.

Собеседники

Любят поговорить о политике, погоде, новостях, чем кормить ребенка… Обо всем на свете. Причем им зачастую не так важно, слушают ли их. Один папа на площадке возле нашего дома запускал самолет и параллельно рассказывал шестилетним детям и их сопровождающим (преимущественно бабушкам) о принципах аэродинамики. О том, как лучше отрегулировать хвост, с какой силой и в какую сторону лучше его направлять.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Аниматоры

Развлекают не только своих, но и чужих детей вокруг, устраивают различные активности. Редкий тип. Но встречается. Мой муж, например, такой. Сам с большим энтузиазмом играет и каждый раз придумывает что-то новое вроде коллективных игр в мяч или построения башен из песка. Всегда собирает вокруг себя небольшую толпу.

А этим летом мы с сыном присутствовали на настоящем любительском кукольном спектакле прямо во дворе. Одна мама-активистка натянула какую-то простынь, раздала части детей игрушки на руки – героев сказки "Колобок", – остальным приготовила входные билеты, и после нескольких репетиций было представление.

Поймавшие дзен

Их дети могут копаться в грязи, обычно легко одеты, без страха прыгают-бегают, карабкаются на самый верх. Они не переживают, что чада плохо поели или недостаточно много поспали. Чаще всего это опытные многодетные родители или те, кто по складу характера философски смотрит на жизнь.

Модные

Очень красиво и дорого одетые взрослые (и дети тоже). На площадку как на праздник – это про них. Недавно встретила такую пару с малышом в парке. Папа – в костюме, мама – в платье и на небольшом каблуке, ребенок – в светло-бежевом спортивном костюме. Что важно – чистом. Прямо будто с картинок в инстаграме сошли. Могу с уверенностью сказать: такие люди существуют!

Я обычно в группе тех, кто поймал дзен, хотя у меня только один двухлетний ребенок. Ну и с вечно занятыми гаджетоманами тоже. А вы?

