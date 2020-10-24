Эксперт назвал возможные сроки спада COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что в России заболеваемость коронавирусом выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года, пишет ТАСС.
"Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней – это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам", – пояснил он.
По словам, Горелова после должна наступить стабилизация процесса. Специалист отметил, что в это время говорить о снижении будет пока рано, так как должно пройти некоторое время.
"После этого произойдет устойчивое снижение, как мы наблюдали весной после 11 мая. Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения", – добавил он.
Горелов также отметил целесообразность санитарно-ограничительных мероприятий в стране. Он добавил, что до начала массовой вакцинации альтернативы им нет. По словам эксперта, соблюдение социальной дистанции, ношение масок и перчаток, использование антисептиков только в комплексе сможет замедлить эпидемический процесс.
Ученый призвал не пугаться растущих показателей статистики по заболеваемости. Он считает, что это связано с тем, что еще недостаточная прослойка населения встретилась с данным вирусом – менее 1%.
За последние сутки в России выявили 17 340 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 5 478 новых случаев коронавируса.
Динамика роста заболеваемости коронавирусом в Москве становится меньше
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