В Москве скончались 63 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 63 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 5 478 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 2 779 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 285 271 человек.

Сергей Собянин ранее заявил, что распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется: "по динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний".

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 41,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,128 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 480 646 случаев COVID-19, вылечился 1 119 251 человек, скончались 25 525.