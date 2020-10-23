Еще 2 779 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще 2 779 человек вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что всего в столице от COVID-19 выздоровел 285 271 человек. Сообщается, что все вылечившиеся от коронавируса, которым необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Перед выпиской специалисты проводят исследования для подтверждения отсутствия заболевания у человека. Все вылечившиеся могут сдать плазму крови. Она используется для лечения средних и тяжелых больных коронавирусом.

Желающий стать донором плазмы должен соответствовать возрастной категории от 18 до 55 лет. Кроме того, ему необходимо иметь отрицательные анализы на гепатит В и С, а также на ВИЧ.

По всем вопросам, касающимся донорства плазмы, можно обратиться на горячую линию по номеру телефона +7 (495) 870-45-16.

Ранее стало известно, что за минувшие 24 часа в Москве от коронавируса скончались 62 пациента. У всех был подтвержден диагноз "пневмония". Общая численность скончавшихся из-за осложнений, вызванных коронавирусом, составила 6 249 человек.

Владимир Путин отмечал, что коронавирус все еще представляет угрозу. Он подчеркнул, что пандемия COVID-19 серьезно изменила как общественную и деловую, так и международную жизнь.

Более 4 тысяч человек стали донорами плазмы в Москве. Сообщалось, что свыше 10% москвичей сдавали кровь по нескольку раз. Отмечалось, что при переливании плазмы крови выздоровевших от COVID-19 у больных почти в два раза снижается вероятность ухудшения состояния и перевода пациента на ИВЛ.