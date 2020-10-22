Путин сообщил, что COVID-19 все еще представляет серьезную угрозу

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что эпидемия коронавирусной инфекции серьезно изменила все сферы жизни. Об этом глава государства рассказал в ходе заседания дискуссионного клуба Валдай.

"Вообще, конечно, мы понимаем, что эпидемия, видим это, что эпидемия коронавируса серьезно изменила общественную, деловую, международную жизнь", – сказал Владимир Путин. По словам российского лидера, COVID-19 повлиял на привычную жизнь каждого человека.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить вакцинацию против COVID-19 по всей стране. Президент поставил задачу создать производственные мощности.

За последние сутки в России выявили 15 971 новый случай коронавируса. В Москве специалисты зафиксировали 4 413 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 697, в Московской области – 462.