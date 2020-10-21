Путин уверен в необходимости совершенствования системы дистанционной работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правления Россиийского союза промышленников и предпринимателей отметил, что к режиму дистанционной работы в стране есть много вопросов, а сама система нуждается в совершенствовании.

"Нужно обеспечить интересы бизнеса (работодателей) и интересы работников, там много вопросов текущего характера", – отметил российский лидер.

Президент привел в пример проблему, связанную с фиксацией соблюдения требования закона о времени на обеденный перерыв.

Ранее на встрече глава государства отметил важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии. Он также сообщил, что в России не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса.