Путин заявил о необходимости вакцинации против коронавируса по всей стране

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что вакцинацию против коронавируса необходимо разворачивать по всей стране.

"Появились препараты, медикаменты, вакцина. Генеральный путь борьбы с вирусом – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация, которую нужно разворачивать по всей стране", – сказал президент РФ.

Также Путин заявил, что в стране не планируется вводить жесткие ограничения из-за распространения коронавируса. По его словам, возросшая смертность по COVID-19 во многом объясняется тем, что врачи начали более тщательно фиксировать конкретные причины смерти людей.

Кроме того, в ходе встречи президент отметил важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии.