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Экономика

15:18

Путин заявил, что мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами из-за пандемии

власть экономика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса еще неустойчивы, сообщает РИА Новости.

"Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами", – сказал президент РФ на встрече с членами правления РСПП.

Ранее правительство РФ направило свыше 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом. По словам премьера Михаила Мишустина, власти приняли ряд безотлагательных мер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавирусной инфекции стала беспрецедентным вызовом. Он уточнил, что, помимо основной угрозы для здоровья людей, пандемия имеет неизбежные последствия для глобальной экономики.

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