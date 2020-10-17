Спрос на посуточную аренду квартир в Москве упал из-за пандемии коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве наблюдается значительное падение спроса на посуточную аренду квартир. Генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко связывает это с пандемией коронавируса, а также возможным введением новых ограничений. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Луценко, за год популярность арендных квартир упала на 57 процентов. Данные актуальны на середину октября 2020 года. Так, на 25 процентов упал спрос на однокомнатные квартиры, на 32 процента – на двухкомнатные, на 41 процент – на трехкомнатные.
"Это связано с сокращением спроса на посуточную аренду в связи с карантинными ограничениями: неизвестно, что будет можно и чего нельзя в Москве в ноябре. К тому же многие отменили поездки, так как действительно боятся заразиться коронавирусом", – подчеркнул Луценко.
Эксперт добавил, что предложение в столице в данном сегменте также сократилось (на 33 процента). По его словам арендодатели стали чаще предлагать жилье на долгосрочную перспективу.
При этом рынок в Санкт-Петербурге просел меньше, считает Луценко. Спрос за год в городе упал на 27 процентов, предложение – на 12 процентов, цены упали на 14 процентов.
Отмечается, что снять квартиру в Москве на сутки можно от 1 800 рублей, в Санкт-Петербурге – от 1 000 рублей. В выходные в 1,5 – 2 раза дороже.
Ранее сообщалось, что стоимость аренды жилья в крупных российских городах может вырасти примерно на 8 процентов. Такие прогнозы участники рынка дают к лету 2021 года.
"Торги Москвы": в столице продолжает расти средняя цена квадратного метра
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