Аренда квартир в 2021 году может подорожать на 8% – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Стоимость аренды жилья в крупных российских городах может вырасти примерно на 8%. Такие прогнозы участники рынка дают к лету 2021 года, сообщает газета "Известия".

Эксперты отмечают, что до конца текущего года цена может увеличиться на уровне выросших затрат собственников на оплату ЖКУ, то есть на 3–4%, а к лету 2021 года – еще на 4–5%. Спрос на съемные квартиры увеличивается, и в то же время арендодатели, которые давали отсрочки и скидки на период пандемии, массово их отменяют.

Как отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, рынок долгосрочной аренды восстанавливается. Он уточнил, что после снятия ограничительных мер из-за коронавируса увеличивается потенциальный спрос на съемные квартиры.

Сегодня средняя ставка на однокомнатные квартиры в городах-миллионниках составляет 17,4 тысячи рублей в месяц, что на 1,1% выше, чем в августе 2020 года. При этом по сравнению с прошлым годом текущий показатель ниже на 4,1%.

Глава департамента аренды жилой и коммерческой недвижимости федеральной риелторской компании "Этажи" Ольга Павлинова считает, что подорожание арендного жилья может не состояться, если начнется новый карантин продолжительностью от месяца и более.

Рейтинг самых дорогих квартир в аренду в Москве возглавляет жилплощадь в элитном комплексе "Остоженка Парк Палас". Там за 5 037 396 рублей в месяц предлагается семикомнатная квартира с трехметровыми потолками в дворцовом стиле.

За 4,8 миллиона в месяц сдается трехуровневый пентхаус в историческом здании в центре Москвы со стеклянным куполом, летней верандой и общей площадью 633 квадратных метра.

Семикомнатная квартира с бассейном, сауной и винным погребом сдается за три миллиона рублей в месяц. Пространство оформлено с помощью люстр с кристаллами Swarovski. За такие же деньги можно арендовать пентхаус с панорамным окном на 60-м этаже комплекса "Меркурий" в "Москва-Сити". Площадь квартиры составляет 540 квадратных метров.

Самая недорогая съемная квартира в Москве предлагается за 17 тысяч рублей рядом со станцией метро "Щелковская", ее площадь составляет 10 квадратных метров.

