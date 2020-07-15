Названа минимальная цена аренды квартиры в Москве

05:07
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Самая недорогая съемная квартира в Москве предлагается за 17 тысяч рублей рядом со станцией метро "Щелковская", ее площадь составляет 10 квадратных метров.
За 18 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру на улице Буракова в районе Соколиная Гора площадью 12 квадратных метров или квартиру в Северном Измайлове.
Квартира в районе Ховрино площадью 19 квадратных метров и однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров в Перово оцениваются в 19 тысяч рублей в месяц.
Как сообщили Агентству "Москва" в агентстве недвижимости "Миэль", спрос на малогабаритные квартиры невысок, так как большинство арендаторов ищут комфортное жилье.
"Малогабаритные же варианты подходят лишь для арендаторов без детей, так как невелики по площади и там недостаточно места для хранения", – сообщили в компании.
Ранее стало известно, что цены на аренду подмосковных дач выросли за три месяца в два раза. Это связано с невозможностью отдохнуть за рубежом.
Цены на аренду подмосковных дач выросли за 3 месяца в 2 раза
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