Названа минимальная цена аренды квартиры в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самая недорогая съемная квартира в Москве предлагается за 17 тысяч рублей рядом со станцией метро "Щелковская", ее площадь составляет 10 квадратных метров.

За 18 тысяч рублей можно снять однокомнатную квартиру на улице Буракова в районе Соколиная Гора площадью 12 квадратных метров или квартиру в Северном Измайлове.

Квартира в районе Ховрино площадью 19 квадратных метров и однокомнатная квартира площадью 20 квадратных метров в Перово оцениваются в 19 тысяч рублей в месяц.

Как сообщили Агентству "Москва" в агентстве недвижимости "Миэль", спрос на малогабаритные квартиры невысок, так как большинство арендаторов ищут комфортное жилье.

"Малогабаритные же варианты подходят лишь для арендаторов без детей, так как невелики по площади и там недостаточно места для хранения", – сообщили в компании.

Ранее стало известно, что цены на аренду подмосковных дач выросли за три месяца в два раза. Это связано с невозможностью отдохнуть за рубежом.