Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 5 млн

02:55
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Рейтинг самых дорогих квартир в аренду в Москве возглавляет жилплощадь в элитном комплексе "Остоженка Парк Палас". Там цена за месяц превышает пять миллионов рублей.
Как сообщили Агентству "Москва" в "Авито Недвижимость", а 5 037 396 рублей в месяц предлагается семикомнатная квартира с трехметровыми потолками в дворцовом стиле.
Она располагается в 300 метрах от станции метро "Парк культуры". В отделке использованы мрамор и ценные породы дерева. Площадь квартиры составляет 487 квадратных метров.
За 4,8 миллиона в месяц сдается трехуровневый пентхаус в историческом здании в центре Москвы со стеклянным куполом, летней верандой и общей площадью 633 квадратных метра.
Это авторский дизайн-проект с антикварной мебелью и роялем. Там есть лаунж-зона с дровяным камином, а также собственный хамам и массажная комната.
Семикомнатная квартира с бассейном, сауной и винным погребом сдается за три миллиона рублей в месяц. Пространство оформлено с помощью люстр с кристаллами Swarovski.
За такие же деньги можно арендовать пентхаус с панорамным окном на 60-м этаже комплекса "Меркурий" в "Москва-Сити". Площадь квартиры составляет 540 квадратных метров.
Замыкает топ пентхаус с террасой и зимним садом в комплексе "Триумф Палас" на севере столицы. Его площадь составляет 650 квадратных метров, а цена – два миллиона рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что самая недорогая съемная квартира в Москве предлагается за 17 тысяч рублей рядом со станцией метро "Щелковская", ее площадь составляет 10 квадратных метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: