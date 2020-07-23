Аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 5 млн

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Рейтинг самых дорогих квартир в аренду в Москве возглавляет жилплощадь в элитном комплексе "Остоженка Парк Палас". Там цена за месяц превышает пять миллионов рублей.

Как сообщили Агентству "Москва" в "Авито Недвижимость", а 5 037 396 рублей в месяц предлагается семикомнатная квартира с трехметровыми потолками в дворцовом стиле.

Она располагается в 300 метрах от станции метро "Парк культуры". В отделке использованы мрамор и ценные породы дерева. Площадь квартиры составляет 487 квадратных метров.

За 4,8 миллиона в месяц сдается трехуровневый пентхаус в историческом здании в центре Москвы со стеклянным куполом, летней верандой и общей площадью 633 квадратных метра.

Это авторский дизайн-проект с антикварной мебелью и роялем. Там есть лаунж-зона с дровяным камином, а также собственный хамам и массажная комната.

Семикомнатная квартира с бассейном, сауной и винным погребом сдается за три миллиона рублей в месяц. Пространство оформлено с помощью люстр с кристаллами Swarovski.

За такие же деньги можно арендовать пентхаус с панорамным окном на 60-м этаже комплекса "Меркурий" в "Москва-Сити". Площадь квартиры составляет 540 квадратных метров.

Замыкает топ пентхаус с террасой и зимним садом в комплексе "Триумф Палас" на севере столицы. Его площадь составляет 650 квадратных метров, а цена – два миллиона рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что самая недорогая съемная квартира в Москве предлагается за 17 тысяч рублей рядом со станцией метро "Щелковская", ее площадь составляет 10 квадратных метров.