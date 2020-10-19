В Кремле пандемию коронавируса назвали беспрецедентным вызовом

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Пандемия коронавирусной инфекции стала беспрецедентным вызовом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы с вами столкнулись с достаточно беспрецедентным вызовом, имеется в виду пандемия, которая, помимо основной угрозы для здоровья людей, конечно, имеет неизбежные последствия для глобальной экономики", – цитирует слова Пескова RT.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов заявил, что ситуация с коронавирусом может стабилизироваться примерно через две недели. Он отметил, что сейчас нужно внимательно следить за ситуацией и анализировать статистику.

Также Чуланов подчеркнул, что меры, направленные на профилактику распространения COVID-19, вступили в силу не так давно. По его мнению, они еще не нашли отражения в развитии эпидемиологической ситуации.

В России за последние сутки подтвердили 15 982 новых случая коронавируса, 4 184 (26,2%) из них были без клинических проявлений. В Москве зарегистрировано 5 376 новых случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 1 415 316 случаев коронавирусной инфекции.

