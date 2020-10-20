Кабмин РФ направил свыше 142 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Правительство Российской Федерации направило свыше 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
По словам премьера, власти по поручению президента РФ Владимира Путина приняли ряд безотлагательных мер. Речь идет о закрытии границы, чтобы защитить людей.
"Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения", – рассказал Мишустин.
Кроме того, Мишустин напомнил, что была введена система стимулирующих выплат медперсоналу. "Мы, кстати, всего на это направили более 142 миллиардов рублей", – подчеркнул премьер-министр.
Ранее говорилось, что новую систему начисления выплат медикам планируют ввести в РФ.
За последние сутки в России выявили 16 319 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировано 4 999 случаев COVID-19.
Более восьми тысяч фейков о COVID-19 было выявлено в соцсетях с начала апреля
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