Кабмин РФ направил свыше 142 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Правительство Российской Федерации направило свыше 142 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

По словам премьера, власти по поручению президента РФ Владимира Путина приняли ряд безотлагательных мер. Речь идет о закрытии границы, чтобы защитить людей.

"Оперативные штабы в регионах и координационный совет по борьбе с коронавирусом действовали фактически в круглосуточном режиме. Была переформатирована работа всех экстренных служб, стационаров и, конечно, первичного звена здравоохранения", – рассказал Мишустин.

Кроме того, Мишустин напомнил, что была введена система стимулирующих выплат медперсоналу. "Мы, кстати, всего на это направили более 142 миллиардов рублей", – подчеркнул премьер-министр.

Ранее говорилось, что новую систему начисления выплат медикам планируют ввести в РФ.

За последние сутки в России выявили 16 319 новых случаев коронавируса. В Москве зарегистрировано 4 999 случаев COVID-19.