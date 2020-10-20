В России выявили 16 319 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России за последние сутки подтвердили 16 319 новых случаев коронавируса. Как сообщает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19, 4 664 (28,6%) из них были без клинических проявлений.
В Москве зарегистрировано 4 999 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 695, в Московской области – 426, в Нижегородской области – 366, в Ростовской области – 353.
На Алтайский край пришлось 305 новых случаев COVID-19, на Ямало-Ненецкий АО – 288, на Краснодарский край – 265, на Свердловскую область – 258, на Архангельскую область – 246, на Воронежскую область – 241.
Всего в России зарегистрировано 1 431 635 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе (0%), Чеченской Республике (0,2%) и Краснодарском крае (0,2%). Также наименьшие темпы прироста новых случаев наблюдаются в Чувашской Республике, Московской области, Республике Татарстан.
За последние сутки по всей стране подтверждено 269 летальных случаев. Из них 49 зарегистрировано в Москве. За весь период в РФ умерли 24 635 человек.
Выздоровели за последние сутки 9 704 человека с ранее подтвержденной коронавирусной инфекцией. В Москве выписали 1 960 пациентов. За весь период в России выписаны по выздоровлении 1 085 608 человек.
Накануне ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что одним из симптомов коронавируса является изменение слуха. При этом ученые отметили, что подозрительным это становится только в сочетании с другими известными симптомами COVID-19.
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