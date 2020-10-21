Путин заявил о важности обеспечения занятости и доходов граждан в период пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В ходе встречи с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин отметил важность обеспечения занятости и доходов граждан в условиях пандемии.
"В то время, когда деловые связи, ритм работы предприятий проходят испытание на прочность, очень важно обеспечить занятость, доходы россиян, защитить благополучие семей и их уверенность в будущем", – отметил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что процессы восстановления мировой экономики на фоне пандемии коронавируса еще неустойчивы. По словам президента РФ, мировая экономика еще может столкнуться с острыми проблемами.
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