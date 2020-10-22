В столице открываются дополнительные временные модули на базе московских больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва разворачивает дополнительные мощности для борьбы с коронавирусной инфекцией. Госпитали на базе столичных больниц уже начали принимать пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, временные госпитали-родеры были построены на территориях крупнейших московских клиник весной и зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки.
"В настоящее время часть из них уже начала принимать пациентов с COVID-19", – приводит слова вице-мэра портал мэра и правительства столицы.
В их число входят госпитали на базе больниц номер 52, 67 имени Л. А. Ворохобова, комплекса в Коммунарке, института имени Н. В. Склифосовского, инфекционной больницы номер 2 и других.
Госпитали-родеры размещены таким образом, чтобы врачам было максимально удобно транспортировать пациентов из стационаров, где лечат COVID-19.
Все койки там обеспечены кислородом. Сегодня открыто почти 50 временных госпиталей на территории 16 городских больниц вместимостью около трех тысяч коек.
В помещениях госпиталей оборудованы санпропускники и шлюзы, а также предусмотрены специальные палаты, процедурные и помещения для персонала.
За последние сутки в столице выявили 4 389 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались 66 человек. При этом 2 365 пациентов вылечились от инфекции. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 279 973 человека.
В Москве скончались 66 пациентов с коронавирусом
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