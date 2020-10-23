Собянин заявил, что распространение COVID-19 в Москве замедляется

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин заявил, что распространение коронавирусной инфекции в Москве замедляется. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

"По динамике заболевания, по динамике госпитализаций, по динамике роста ковидных пневмоний, по ряду других показателей мы видим, что эта динамика снижается от недели к неделе. По ряду показателей она была в районе 50–60%, потом 30%, в последнюю неделю было 15%. Это означает, что эпидемия замедляется, рост идет, но более медленными темпами, нет такого взрывного роста", – сказал Собянин.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России нет необходимости возвращаться к режиму нерабочих дней из-за коронавирусной инфекции. По его словам, вводить какие-либо другие дополнительные ограничения, которые действовали в стране весной, также не собираются.

Президент добавил, что пандемия коронавирусной инфекции напомнила о хрупкости человеческой жизни. По его словам, она показала не только России, но и всему миру, что в таких ситуациях нужно действовать сообща.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) COVID-19.

