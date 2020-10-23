В Минздраве подготовили девятую версию рекомендаций по лечению пациентов с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ведомством подготовлена девятая версия методических рекомендаций по оказанию помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

Мурашко рассказал, что после получения первой информации по коронавирусу ведомство тщательно проанализировало ее и адаптировало под население России. По его словам, министерством в кратчайшие сроки был подготовлен приказ об организации работы медучреждений в целях снижения распространения коронавирусной инфекции.

"Этот документ был подготовлен за очень короткий промежуток времени, и далее в него вносились изменения, то есть следовала определенная версионность. Параллельно, буквально в течение трех-четырех дней, были подготовлены первые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению <…> сегодня уже подготовлена девятая версия", – сказал Мурашко.

Ранее Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в мире. По его словам, ситуация за последние недели значительно ухудшилась. Он заявил, что глобальное распространение COVID-19 требует не только проявлять гибкость, но и оперативно совершенствовать существующие системы здравоохранения.

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) COVID-19.

