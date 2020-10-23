В России выявили 17 340 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Активно было выявлено 4 807 (27,7%) случаев без клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге – 710, в Московской области – 472, в Нижегородской области – 366, в Ростовской области – 299.

Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чеченской Республике (0,3%), а также Московской области, Чувашской Республике, Республике Дагестан и Республике Татарстан (0,6%). Всего зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) COVID-19.

За последние сутки подтверждено 283 летальных случаев. Из них 62 приходятся на Москву. Всего в России умерли 25 525 человек.

Было выписано за сутки 11 263 человека при 1 119 251 выздоровевшем за весь период наблюдений. В Москве от коронавируса вылечились 2 779 пациентов.

