Голикова рассказала, что у пациентов с диабетом в 10 раз чаще выявляют COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что у людей с сахарным диабетом в 10 раз чаще выявляют коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Интерфакс".
"В целом у пациентов с сахарным диабетом COVID-19 встречается в 10,3 раза чаще. У больных диабетом отмечается более тяжелое течение болезни, более частое развитие острого респираторного дистресс-синдрома, дыхательной недостаточности, потребности в искусственной вентиляции легких и, к сожалению, более высокая смертность", – сказала Голикова.
По ее словам, по сравнению с началом прошлого года численность пациентов с сахарным диабетом среди взрослого населения выросла на 4,7%, среди детей – на 5,3%. Она отметила, что в начале года количество зарегистрированных пациентов с сахарным диабетом достигло 5,1 миллиона человек среди взрослых и превысило 48 тысяч среди детей.
Ранее главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что пожилой возраст является фактором риска при коронавирусе и других заболеваниях по многим причинам.
Она объяснила, что из-за старения иммунная система не может должным образом ответить на инфекционный агент, особенно который встречает впервые. Кроме того, по ее словам, риск неблагоприятного исхода повышают и хронические неинфекционные заболевания.
За последние сутки в России подтвердили 17 340 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В Москве специалисты зафиксировали 5 478 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) COVID-19.
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