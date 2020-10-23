Вирусолог спрогнозировал выход РФ на плато по заболеваемости COVID-19

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Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн спрогнозировал выход России на плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я думаю, что постепенно ситуация стабилизируется, помогут меры, которые были недавно введены и сейчас вводятся постепенно. И я думаю, что мы на плато выйдем", – заявил специалист.

По мнению Альтштейна, на плато Россия выйдет в течение ближайших одной-двух недель. Он также предупредил, что могут сохраниться достаточно высокие застойные цифры по числу заболевших.

"Высокое плато – это больше заболевших, чем это было летом. Это естественно, потому что это сезон благоприятный для этого заболевания. Погода меняется в сторону похолодания, у людей снижается иммунитет в этот период", – отметил вирусолог.

При этом он добавил, что вирус не исчезнет к Новому году, поэтому возможны ограничения, связанные с празднованием.

В России выявлено 1 480 646 случаев COVID-19, вылечился 1 119 251 человек, скончались 25 525. За последние сутки прирост составил 17 340 случаев.

