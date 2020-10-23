В Москве провели более 10 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус

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Более 10 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Общее число проведенных тестов на COVID-19 в столице превысило 10 миллионов <...> На сегодняшний день в Москве городские, федеральные и частные лаборатории в среднем проводят уже 90 тысяч тестов на коронавирус в сутки", – заявила Ракова.

Она подчеркнула важность качественного массового тестирования в борьбе с пандемией COVID-19. В связи с этим, по словам заммэра, столичные власти постоянно работают над увеличением его объемов.

В Москве в настоящий момент работает система общедоступной записи на ПЦР- и ИФА-тестирование. Исследования проводятся у лиц, которые имеют признаки ОРВИ и пневмонии, а также у тех, кто находился в контакте с заболевшим коронавирусом. Помимо этого, тестирование считается обязательным условием для пациентов неинфекционных медучреждений.

В Москве за последние сутки зарегистрировали 5 478 новых случаев коронавирусной инфекции. Отмечалось, что за минувшие 24 часа в столице госпитализировали 1 240 пациентов. 346 пациентов, по сведениям Оперштаба, находятся на аппарате ИВЛ.