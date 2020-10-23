Эксперт рассказал, как часто нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Для сдачи ПЦР-теста на коронавирус необходима весомая причина, считает специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Эксперт рассказал News.ru о том, как часто нужно проходить проверку на COVID-19.
Инфекционист отметил, что постоянно сдавать тест на коронавирус нет необходимости, несмотря на то, что у большого количества граждан болезнь проходит без симптомов.
"Я думаю, что стоит сдавать анализы, только если человек контактировал с заболевшим или посетил большое мероприятие и не применял защитных мер, либо почувствовал симптомы недомогания", – пояснил эксперт.
По мнению Жемчугова, сдавать анализ на антитела нужно в двух случаях: перед вакцинацией и для "государственных нужд", чтобы власти могли посчитать число переболевших граждан.
Также отмечается, что если у человека обнаружены антитела, сделать прививку ему стоит не раньше чем через год.
Ранее эксперты рассказали, почему иногда ПЦР-тесты показывают неверные результаты. Специалисты связали это с невысокой чувствительностью самих ПЦР-тестов или невысокой концентрацией вируса на слизистой оболочке.
Стало известно, почему тесты на коронавирус часто дают ошибочный результат
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