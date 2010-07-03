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Эксперты объяснили, почему не нужно делать томографию легких без назначения

Просветить насквозь: почему не стоит делать КТ легких без назначения врача
медицина общество

В Минздраве РФ призвали не делать компьютерную томографию (КТ) легких без назначения врача. По словам специалистов, КТ не диагностирует коронавирусную инфекцию, а лишь показывает изменения в легких, которые не исключают заражения вирусом. Выясняем, насколько безопасно для организма делать томографию легких и почему не нужно проходить ее "на всякий случай".

КТ не панацея?

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ, профессор Игорь Тюрин рассказал, что последнее время в диагностических отделениях наблюдается ажиотаж. По его словам, в целях выявления COVID-19 россияне массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию легких.

"КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции... Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией", – подчеркнул специалист.

Тюрин пояснил, что людям без респираторных симптомов томографию не нужно делать, а самостоятельная запись без направления только загружает систему здравоохранения. Врач советует проводить исследование только при одышке и температуре выше 39 градусов или же при наличии признаков респираторной инфекции вкупе с хроническими заболеваниями: тяжелым диабетом, тяжелой сердечной недостаточностью, выраженным избытком веса.

Призываю граждан не делать компьютерную томографию "на всякий случай", так мы сможем оперативно сделать ее тем, кому она действительно нужна по жизненным показаниям.
Игорь Тюрин
главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ

Эксперт подчеркнул, что наличие или отсутствие COVID-19 может установить только лабораторная диагностика – ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты. КТ же не является методом скрининга. Кроме того, томография – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента.

"В нужное время в нужном месте"

Поможет ли КТ легких выявить коронавирус?

Заведующий отделением лучевой диагностики ГКБ имени М. П. Кончаловского, главный окружной специалист в САО и ЗелАО ДЗМ Борис Бродецкий в разговоре с Москвой 24 отметил, что рентгеновские исследования, к которым относится и компьютерная томография, не полезны, так как человек подвергается рентгеновскому ионизирующему излучению.

"На самом деле компьютерная томография не метод определения COVID-19, она имеет более узкие показания к применению. Да, это надежный и точный метод диагностики поражения легких при коронавирусной инфекции, но не в том виде, как представляется людям, которые бегут, сломя голову, в частные клиники", – рассказал он.

По словам эксперта, КТ является лишь одним из критериев, который в сумме с другими помогает оценить тяжесть протекания болезни.

КТ – хороший надежный инструмент, но в нужное время в нужном месте, никак не для того, чтобы посмотреть, есть коронавирус или нет. У большинства людей с коронавирусной инфекцией вообще нет пневмонии.
Борис Бродецкий
заведующий отделением лучевой диагностики ГКБ имени М. П. Кончаловского

"Зачастую самостоятельные походы на КТ ничего не дают. КТ в большинстве случаев ничего не изменит. Вы будете знать, что у вас есть маленький участок поражения в легком и точно так же выздоровеете через 2-3 недели, при условии, что у вас болезнь протекает в легкой форме", – добавил Бродецкий.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа заявила Москве 24, что очереди на КТ можно объяснить лишь паникой среди населения.

"COVID-19 – это не только легкие, любой орган может заболеть в этой ситуации. Но если нет температуры, жалоб, кашля, не понимаю, зачем ходить на компьютерную томографию. Иначе вы облучили себя просто зря. Не нужно поддаваться панике", – говорит специалист.

На сегодняшний день ПЦР остается единственным объективным способом выявить коронавирус. Причем не однократный, а трехкратный анализ.
Людмила Лапа
врач-терапевт

В ситуации с коронавирусом нельзя заниматься самолечением, предупреждает эксперт.

"Зачихали, закашляли, почувствовали температуру, ломоту или пропали обоняние и вкусовые ощущения – вызывайте врача", – подчеркнула Лапа.

Врач-терапевт напомнила о важности соблюдения масочно-перчаточного режима и добавила, что при наличии симптомов необходимо оставаться дома.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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