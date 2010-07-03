Эксперты объяснили, почему не нужно делать томографию легких без назначения

В Минздраве РФ призвали не делать компьютерную томографию (КТ) легких без назначения врача. По словам специалистов, КТ не диагностирует коронавирусную инфекцию, а лишь показывает изменения в легких, которые не исключают заражения вирусом. Выясняем, насколько безопасно для организма делать томографию легких и почему не нужно проходить ее "на всякий случай".
КТ не панацея?
Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Минздрава РФ, профессор Игорь Тюрин рассказал, что последнее время в диагностических отделениях наблюдается ажиотаж. По его словам, в целях выявления COVID-19 россияне массово, не дожидаясь назначения врача, хотят сделать компьютерную томографию легких.
"КТ хорошо выявляет изменения в легких, но она не диагностирует инфекции... Если у конкретного пациента с конкретными респираторными жалобами нет изменений при КТ, это совершенно не означает, что он не болеет коронавирусной инфекцией", – подчеркнул специалист.
Тюрин пояснил, что людям без респираторных симптомов томографию не нужно делать, а самостоятельная запись без направления только загружает систему здравоохранения. Врач советует проводить исследование только при одышке и температуре выше 39 градусов или же при наличии признаков респираторной инфекции вкупе с хроническими заболеваниями: тяжелым диабетом, тяжелой сердечной недостаточностью, выраженным избытком веса.
Эксперт подчеркнул, что наличие или отсутствие COVID-19 может установить только лабораторная диагностика – ПЦР-реакция и последующие иммунологические тесты. КТ же не является методом скрининга. Кроме того, томография – это сложный диагностический метод, который связан с достаточно высокой лучевой нагрузкой на пациента.
"В нужное время в нужном месте"
Поможет ли КТ легких выявить коронавирус?
Заведующий отделением лучевой диагностики ГКБ имени М. П. Кончаловского, главный окружной специалист в САО и ЗелАО ДЗМ Борис Бродецкий в разговоре с Москвой 24 отметил, что рентгеновские исследования, к которым относится и компьютерная томография, не полезны, так как человек подвергается рентгеновскому ионизирующему излучению.
"На самом деле компьютерная томография не метод определения COVID-19, она имеет более узкие показания к применению. Да, это надежный и точный метод диагностики поражения легких при коронавирусной инфекции, но не в том виде, как представляется людям, которые бегут, сломя голову, в частные клиники", – рассказал он.
По словам эксперта, КТ является лишь одним из критериев, который в сумме с другими помогает оценить тяжесть протекания болезни.
"Зачастую самостоятельные походы на КТ ничего не дают. КТ в большинстве случаев ничего не изменит. Вы будете знать, что у вас есть маленький участок поражения в легком и точно так же выздоровеете через 2-3 недели, при условии, что у вас болезнь протекает в легкой форме", – добавил Бродецкий.
В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа заявила Москве 24, что очереди на КТ можно объяснить лишь паникой среди населения.
"COVID-19 – это не только легкие, любой орган может заболеть в этой ситуации. Но если нет температуры, жалоб, кашля, не понимаю, зачем ходить на компьютерную томографию. Иначе вы облучили себя просто зря. Не нужно поддаваться панике", – говорит специалист.
В ситуации с коронавирусом нельзя заниматься самолечением, предупреждает эксперт.
"Зачихали, закашляли, почувствовали температуру, ломоту или пропали обоняние и вкусовые ощущения – вызывайте врача", – подчеркнула Лапа.
Врач-терапевт напомнила о важности соблюдения масочно-перчаточного режима и добавила, что при наличии симптомов необходимо оставаться дома.
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