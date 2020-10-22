Почтовые отделения в Москве перешли на особый формат работы из-за COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Отделения "Почты России" в Москве продолжают работать в штатном режиме, при этом в отделениях усилены меры безопасности, сообщает пресс-служба оператора.

Посетители офисов "Почты России" обязаны соблюдать социальную дистанцию, все сотрудники организации продолжают работать в средствах индивидуальной защиты, в каждом окне в свободном доступе находится дезинфицирующее средство.

"Количество клиентов внутри отделения должно соответствовать числу работающих операционных окон", – подчеркнули в пресс-службе оператора.

Усиление мер безопасности, отмечают в "Почте России", не сказалось на режиме работы отделений. Также в компании сообщили, что главы отделений следят за здоровьем работников, в помещениях установлены защитные экраны, регулярно проводится санобработка.

Кроме того, в "Почте России" напомнили о возможности предварительной записи. Жители Москвы могут заранее зарегистрироваться на обслуживание через сайт или приложение компании и забрать отправление вне очереди.

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