В МИД России ответили на обвинения США в кибератаках

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В Москве категорически не согласны с заявлениями Соединенных Штатов о том, что российские спецслужбы могли быть причастны к организации нескольких кибератак. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Администрация США в очередной раз отметилась антироссийским выпадом, обвинив наши правительственные структуры в злонамеренной деятельности в области информационно-коммуникационных технологий", – сообщила официальный представитель дипмиссии Мария Захарова.

По ее словам, вновь были растиражированы тезисы о "причастности" России к широкому спектру деструктивных действий в информационном пространстве.

"Категорически отвергаем подобного рода домыслы", – обращают внимание в МИД. Захарова добавила, что российские госструктуры не имеют никакого отношения к вредоносной деятельности в Сети.

Ранее США обвинили шестерых россиян в причастности к серии кибератак в мире. Помимо того, говорилось, что спецслужбы Российской Федерации хотели сорвать Олимпиаду в Токио. Кремль заявил, что подобных планов, направленных на срыв спортивного события, у спецслужб не было.