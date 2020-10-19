Кремль пока не сформулировал свою позицию по поправке об особом мнении судей КС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кремль еще не сформулировал позицию по поводу поправки, согласно которой судья Конституционного суда не имеет права критиковать принятые данным судом решения. Об сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается. "Когда это примет окончательный вид, тогда уже можно будет говорить о реакции президента", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщалось, что судьям Конституционного суда РФ предлагается запретить публично высказывать свое мнение по вопросам, рассматриваемым и подлежащим рассмотрению в КС. Такое предложение содержится в поправке к законопроекту "О Конституционном суде".
Авторы поправки предлагают запретить членам КС в какой бы то ни было форме публично критиковать его решения. Кроме того, судьи КС будут не вправе обнародовать дискуссию на закрытом совещании и результаты голосования.
Законопроект "О Конституционном суде" внес в Госдуму Владимир Путин. В частности, законопроект предлагает сокращение состава судей до 11 человек, меняет порядок прекращения полномочий судей, наделяет КС правом проверять конституционность законопроектов.
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