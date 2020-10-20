В Кремле отреагировали на сообщения о попытке РФ сорвать Олимпиаду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Спецслужбы Российской Федерации никогда не осуществляли каких-либо попыток сорвать Олимпиаду. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

"Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся. Это напоминает рецидивы оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью", – отметил представитель Кремля.

В частности, представитель президента добавил, что Россия не предпринимала никаких хакерских атак.

Ранее Лондон заявил, что спецслужбы РФ пытались сорвать Олимпиаду в Токио. "Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны", – говорил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.