Лондон заявил, что спецслужбы РФ пытались сорвать Олимпиаду в Токио

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Министерство иностранных дел Великобритании утверждает, что спецслужбы Российской Федерации хотели сорвать Олимпиаду в Токио. Заявление главы ведомства Доминика Рааба приводит издание Reuters.

По словам главы дипмиссии, кибератаки осуществлялись российской стороной до того, как спортивное событие перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса.

"Действия ГРУ, направленные против Олимпийских и Паралимпийских игр, циничны и безрассудны. Мы осуждаем их в самых сильных выражениях", – сообщил Доминик Рааб. Он подчеркнул, что власти продолжат устанавливать подобные атаки. Каких-либо фактов или деталей глава МИД Великобритании не привел.

Ранее МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Мероприятие планируется провести не позднее лета следующего года, изначально оно планировалось на период с 24 июля по 9 августа.