Сборная РФ по гандболу примет участие в чемпионате мира 2021 года

Фото: ТАСС/EPA/Szilard Koszticsak
Мужская сборная РФ примет участие в чемпионате мира 2021 года по гандболу в Египте. Спортсмены выйдут на арену на правах обладателя специального приглашения, приводит ТАСС заявление представителей Федерации гандбола России.
Известно, что российских гандболистов не отобрали на чемпионат мира, так как часть матчей квалификационного турнира отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Было принято решение предоставить право на участие в мировом первенстве десяти лучшим сборным чемпионата Европы 2020 года, где соотечественникам не удалось преодолеть предварительный групповой турнир.
9 июля совет Международной гандбольной федерации выделил одно из двух специальных приглашений сборной России. При этом второе дали Польше. Планируется, что в спортивном событии примет участие 32 команды.
"Приложим все усилия, чтобы в январе 2021 года у руководителей IHF не оказалось поводов думать, что решение пригласить нас на мировой форум было ошибочно", – подчеркнул глава ФГР Сергей Шишкарев.
Известно, что чемпионат мира пройдет 14–31 января следующего года в Египте.
Ранее стало известно, что чемпионом России по хоккею объявлен московский ЦСКА. Вице-чемпионами стали петербургский СКА и казанский "Ак Барс".
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