Чемпионом России по хоккею объявлен московский ЦСКА

Фото: cska-hockey.ru
Федерация хоккея России (ФХР) признала московский ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20, сообщает пресс-служба организации.
Вице-чемпионами стали петербургский СКА и казанский "Ак Барс". Команды делят второе место, поскольку обе имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.
"Ак Барс" занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 93 очка, а СКА с 93 баллами – третье. В плей-офф оба клуба вышли в полуфинал своих конференций.
Отмечается, что прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига объявила о своем решении не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.
Лига приняла решение присвоить технически единые 1–8-е места командам, которые вышли в полуфиналы конференций. Позже было решено дополнить статью 20 спортивного регламента КХЛ пунктом, согласно которому в сезоне-2019/20 обладатель золота, серебра и бронзы определяется в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.
25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявило о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за распространения коронавируса. Лига рассматривала несколько вариантов продолжения турнира – доигрывание без зрителей в формате "финала шести" или же перенос рестарта чемпионата до июня и июля. Впоследствии от этих решений отказались.
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