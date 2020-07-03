Чемпионом России по хоккею объявлен московский ЦСКА

Федерация хоккея России (ФХР) признала московский ЦСКА чемпионом страны сезона-2019/20, сообщает пресс-служба организации.

Вице-чемпионами стали петербургский СКА и казанский "Ак Барс". Команды делят второе место, поскольку обе имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.

"Ак Барс" занял второе место в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 93 очка, а СКА с 93 баллами – третье. В плей-офф оба клуба вышли в полуфинал своих конференций.

Отмечается, что прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги завершили досрочно из-за пандемии коронавируса. В начале мая лига объявила о своем решении не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина.

Лига приняла решение присвоить технически единые 1–8-е места командам, которые вышли в полуфиналы конференций. Позже было решено дополнить статью 20 спортивного регламента КХЛ пунктом, согласно которому в сезоне-2019/20 обладатель золота, серебра и бронзы определяется в соответствии с особым порядком, устанавливаемым ФХР.

25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявило о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за распространения коронавируса. Лига рассматривала несколько вариантов продолжения турнира – доигрывание без зрителей в формате "финала шести" или же перенос рестарта чемпионата до июня и июля. Впоследствии от этих решений отказались.