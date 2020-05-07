КХЛ решила не определять победителя Кубка Гагарина

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение не определять чемпиона КХЛ и обладателя Кубка Гагарина по итогам сезона 2019-2020 годов. Это связано с невозможностью проведения чемпионата и выявления победителя по спортивному принципу в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте лиги.

"Анализ сложившейся ситуации показал, что не существует объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона 2019-2020 годов и призеров чемпионата КХЛ", – отмечается в заявлении.

Среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с первого по восьмое распределяться не будут, этим командам присваивается технически единое место с первого по восьмое без соответствующих правовых последствий для клубов.

Во второй раунд Кубка Гагарина вышли "Ак Барс", "Барыс", "Динамо", "Йокерит", "Салават Юлаев", "Сибирь", СКА и ЦСКА – они перечислены в алфавитном порядке. Места с девятого по 24-е распределены по спортивному принципу среди остальных команд клубов КХЛ в соответствии со спортивным регламентом КХЛ.

25 марта руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявило о досрочном завершении сезона-2019/2020 из-за распространения коронавируса. Лига рассматривала несколько вариантов продолжения турнира – доигрывание без зрителей в формате "финала шести" или же перенос рестарта чемпионата до июня и июля. Впоследствии от этих решений отказались.