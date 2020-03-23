Как спортсмены поддерживают форму на самоизоляции

Пандемия коронавируса надолго приостановила или отменила соревнования по всему миру. Чтобы не потерять форму, спортсменам приходится тренироваться дома. Обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как футболисты, хоккеисты и другие выкручиваются в условиях самоизоляции.



Футбол

Командным видам спорта пришлось тяжелее всего. Ведь все они подразумевают не только постоянные групповые тренировки и игры, но и совместный разбор полетов и тактические уроки. Именно поэтому многие футбольные клубы тянули с переходом на удаленку. Например, московский "Локомотив" распустил игроков по домам едва ли не последним из российских клубов – в конце марта. К тому моменту отечественный чемпионат был приостановлен уже как несколько недель.

Однако каникулами это назвать сложно. Поддержание оптимальной формы для любого футболиста – процесс крайне важный и сложный. Поэтому все игроки продолжают индивидуальные занятия под четким наблюдением тренеров. В том же "Локомотиве" они контролируют своих подопечных с помощью умных часов. И не только. Так, когда голкипер "Локо" Маринато Гильерме выложил в Instagram часть своей тренировки, в комментарии к посту тренер вратарей железнодорожников Заур Хапов написал: "Молодец, поддерживай форму. Я слежу".



Многие российские и иностранные клубы живут в похожем ритме. Некоторые из них взяли на вооружение групповые тренировки с помощью приложения для видеоконференций. Например, подобные занятия регулярно проводит лондонский "Тоттенхэм". Со стороны это может выглядеть немного странно и хаотично, зато у тренеров английского клуба есть возможность в режиме реального времени следить, кто делает упражнения правильно, а кто – "халтурит". И корректировать занятия исходя из своих наблюдений.



Хоккей

Хоккейные тренировки в период самоизоляции в глобальном смысле мало отличаются от футбольных. Это все те же занятия для поддержания формы: велотренажер, штанга, гантели и упражнения с собственным весом. Некоторые, правда, предпочитают тренироваться не только с собственным весом – как, например, форвард "Сент-Луис Блюз" и обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко.

Но и про чисто хоккейные навыки многие игроки стараются не забывать. Вот, как, например, пытается разбавить тренировки в самоизоляции вратарь омского "Авангарда" Александр Судницин.



А голкипер "Витязя" Илья Ежов и вовсе решил провести занятия в полном "боевом" снаряжении у себя дома в Монреале.



Теннис

Хоть теннис и индивидуальный вид спорта, отличная физическая форма здесь тоже играет немаловажную роль. Но еще большее значение имеет концентрация и навыки, которые достигаются многолетними тренировками и, в особенности, соревнованиями. Что будет, если лишить спортсменов этого? Официальный канал ATP (Ассоциации профессиональных теннисистов) уже пошутил на эту тему, опубликовал подборку худших подач в истории с подписью "Как будут выглядеть подачи после карантина".



Тем не менее, большинство спортсменов ищут выходы из сложившейся ситуации и продолжают тренироваться дома. Например, испанец Рафаэль Надаль играет в теннис с женой на заднем дворе.



А российский теннисист Карен Хачанов в своих упражнениях прибегает к помощи маленького сына.



Фигурное катание

Еще один индивидуальный вид спорта, которому приходится тяжело в условиях карантина. Без катка фигуристы и фигуристки рискуют потерять не только форму, но и сложные элементы из своей программы. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева призналась, что, даже несмотря на две тренировки в день, ей хочется поскорее вернуться на лед. А пока она решила устроить творческий эксперимент – вместе со своим хореографом Туктамышева начала готовить произвольную программу для следующего сезона, за процессом создания которого можно регулярно следить онлайн.



Другие звезды фигурного катания тоже стараются держать себя в тонусе. Даже олимпийская чемпионка Алина Загитова, в декабре прошлого года объявившая о приостановке профессиональной карьеры, активно занимается у себя дома, призывая к этому и своих поклонников. Пожалуй, остается только последовать ее примеру.

