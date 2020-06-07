Отменен чемпионат мира по летнему биатлону 2020 года

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Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) объявил об отмене летнего чемпионата мира 2020 года. Об этом говорится на сайте организации.

Решение принято из-за пандемии коронавируса. Соревнования должны были пройти в немецком Рупольдинге с 19 по 23 августа.

Ранее был отменен Бостонский марафон. Это произошло впервые за 124 года из-за пандемии коронавируса,

Марафон должен был состояться 20 апреля, а потом сообщалось о его переносе на 14 сентября.

Также из-за коронавируса отменены этапы серии Гран-при гоночной серии "Формула-1" в Нидерландах и Франции.