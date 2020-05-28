Ралли-рейд "Шелковый путь" перенесли из-за коронавируса

Фото: ТАСС/Ma Ning/Zuma

Международный ралли-рейд "Шелковый путь" не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ралли-рейда.

Десятый по счету ралли-рейд должен был пройти по территории России, Казахстана и Китая, однако из-за пандемии коронавируса организаторы изменили маршрут.

Планировалось, что "Шелковый путь" пройдет только по территории России по маршруту Москва – Казань. Гонка должна была состояться с 3 по 11 июля.

Также из-за коронавируса отменены этапы серии Гран-при гоночной серии "Формула-1" в Нидерландах и Франции.