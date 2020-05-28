Этап Гран-при "Формулы-1" в Нидерландах отменен

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Этап серии Гран-при гоночной серии "Формула-1" в Нидерландах был отменен. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Организаторы Гран-при пришли к выводу, что в этом году нельзя будет провести гонку со зрителями. Мы приняли решение отменить этап. В 2021 году старт состоится", – сообщили в оргкомитете.

По данным на 28 мая в Нидерландах коронавирус выявили у 45 768 человек, погибли 5 781 человек.

Ранее сообщалось об отмене этапа Гран-при во Франции. Гонка, которая должна была пройти на автодроме "Поль Рикар" в период с 26 по 28 июня, не состоится из-за пандемии коронавируса.

