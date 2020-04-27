Гран-при "Формулы-1" отменили из-за коронавируса

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Гран-при "Формулы-1" во Франции отменили из-за коронавируса. Об этом сообщили организаторы чемпионата по автогонкам, передают "Дни.ру".

Соревнования должны были пройти с 26 по 28 июня на автодроме "Поль Рикар".

Ранее сообщалось, что старт нового сезона "Формулы-1" отложен.

Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб спортивной индустрии. В марте Евро-2020 перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой UEFA также отложены до дальнейших уведомлений.

Помимо Евро-2020, отменен чемпионат мира по хоккею, а Олимпиада в Токио пройдет в июле 2021 года.