Культурные учреждения должны вернуть деньги в случае полной отмены мероприятий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство РФ опубликовало постановление, регламентирующее возврат денег за отмененные культурные мероприятия. Документ разместили на официальном сайте кабмина.
В постановлении указано, что в случае полной отмены мероприятия культурное учреждение должно вернуть полную стоимость билета. Условие действует, если организация не определила дату и время перенесенного мероприятия и не разместила соответствующую информацию на официальных онлайн-ресурсах.
"В случае если организация исполнительских искусств или музей не позднее шести месяцев с даты отмены режимов, указанных в пункте 1 настоящего Положения, не определили дату и время проведения перенесенного зрелищного мероприятия и не разместили информацию об этом на своем официальном сайте в информационной телекоммуникационной сети Интернет, такое зрелищное мероприятие считается отмененным, и организация исполнительских искусств, музей или уполномоченное лицо обязаны осуществить возврат полной стоимости билета, абонемента или экскурсионной путевки (ваучера на перенесенное зрелищное мероприятие) посетителю по его инициативе", – исходит из текста документа.
Ранее директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Оксана Косарева заявила, что период ожидания возврата денег за билеты на концерты, которые отменили в связи с пандемией коронавируса, может возрасти до нескольких месяцев.
6 июня президент РФ Владимир Путин провел совещание с деятелями культуры. В частности, он сообщил, что работа культурных учреждений должна быть учтена в национальном плане восстановления экономики. Глава государства подчеркнул, что в национальные проекты будут вноситься коррективы. Это касается и нацпроекта "Культура".
Срок возврата билетов на концерты могут увеличить до нескольких месяцев
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